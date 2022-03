Rosalía e le altre: il girl power del latin pop

La più grande è Natti Natasha: 35 anni, dominicana (vero nome Natalia Alexandra Gutiérrez Batista), è già da tempo una protagonista della scena, grazie a hit come "Criminal" (in duetto con Ozuna), "Amantes de una noche" (con Bad Bunny) e "Quién sabe". La più piccola, Becky G, di anni ne ha 25: cittadina statunitense a tutti gli effetti, ha origini messicane e si è imposta sulle scene in questi anni con successi come "Cuando Te Besé", "Perdiendo la Cabeza", "Ram Pam Pam" (incisa insieme alla stessa Natti Natasha). In mezzo ci sono la colombiana Karol G, 31 anni, e la spagnola Rosalía, che di anni ne ha 28, e che tra le quattro dive del latin pop contemporaneo è quella che ha ottenuto i successi più importanti.

È lei a conquistare questa settimana la copertina della playlist "Latino Caliente", che raccoglie i successi del momento della scena, guidando il girl power che sempre più prepotentemente sta caratterizzando la musica latina, come testimonia il dominio di Rosalía, Natti Natasha, Becky G e Carol G. .

Vincitrice di un Grammy Award e di 8 Latin Grammy, Rosalía - complice il successo del suo album "El mar querer", contenente le hit "Malamente" e "Pienso en tu mirá - è rapidamente "balzata in prima linea nel panorama pop globale" grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile distintivo, che la vede riprendere la tradizione musicale ispanica e latina e aggiornarla con sonorità che strizzano l'occhio all'elettronica e all'r&b contemporaneo. Rosalía Vila Tobella - questo il suo vero nome - ha ripetutamente infranto le barriere sia per le artiste di lingua spagnola che per quelle femminili, pur essendo ampiamente acclamata come "un genio complicato... che riflette femminilità e forza... un leader di nuova generazione... che rende il flamenco un fenomeno globale... mentre diventa la più grande popstar sulla Terra”.

È proprio al tema dell'empowerment femminile che la popstar spagnola ha dedicato il suo ultimo album "Motomami", appena uscito (qui la nostra recensione), che oltre ad essere una bellissima fotografia generazionale che mette insieme tradizione e contemporaneità, passando da “La niña de fuego” di Manolo Caracol - il cantante spagnolo, vissuto nel secolo scorso, che ha incarnato nell’immaginario collettivo la voce del flamenco - a Daddy Yankee, è prima di tutto un disco in cui Rosalía celebra la figura femminile. A proposito del titolo e del concept dell'album, la cantante ha spiegato:

Mi sono sempre considerata una narratrice e “Motomami” è la storia più intima che io abbia mai raccontato. Nella mia testa, “Motomami” è il ritratto di una figura femminile che si costruisce, e c’è dualità. Il disco è strutturato in due energie contrastanti. “Moto” significa “forte” e si riferisce all’aggressività, mentre “mami” alla fragilità. C’è anche del senso dell’umorismo e dell’ironia.

E ancora, parlando più nello specifico dei temi del disco:

Il mio approccio in studio è la sperimentazione, sempre... ripetere qualcosa, non importa quanto piccola essa sia, non avrebbe molto senso per me. Non mi piace molto guardare indietro... Molti generi hanno ispirato questo album e ne vado fiera. Alla fine, voglio che la mia carriera sia come una lettera d'amore per tutta la musica che amo, e questo album ne fa parte... Alla fine, è una musica molto diretta e cruda, e le persone non sono abituate a celebrare le donne che parlano così... il femminismo è stato molto importante per me... questa rivendicazione delle donne e della femminilità è implicita nelle mie intenzioni... Sarei molto felice se questo disco fornisse un contrappeso agli artisti maschili che in molti generi esaltano la misoginia e il loro essere machi.

Rosalía ha presentato i brani più importanti di “Motomami” durante una performance live di 30 minuti su Tik Tok. A partire da domani, 22 marzo, le clip di ogni canzone della performance saranno disponibili separatamente on demand sul feed Tik Tok dell’artista. L'evento è stato ideato e creato personalmente da Rosalía, diretto da Stillz e prodotto da CANADA con filmati girati in modo impressionante ed esclusivamente sui telefoni cellulari.