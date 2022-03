Arcade Fire: tutto sul nuovo album "We", in uscita a maggio

Che qualcosa si stesse muovendo lo si era intuito seguendo le ultime mosse di Win Butler e soci. Ora la band svela le sue carte. Uscirà il 6 maggio il nuovo album degli Arcade Fire, il primo in cinque anni: l'ideale successore di "Everything now" si intitola "We" e alcuni dei brani che compongono la tracklist - tra questi anche il singolo "The lightning I, II" - sono stati già suonati dal gruppo durante i concerti che negli scorsi giorni hanno segnato il ritorno sui palchi della formazione guidata da Butler.

"We" è stato registrato in molteplici location come New Orleans, El Paso e Mount Desert Island e prodotto da Nigel Godrich, Win Butler e Régine Chassagne. L'album è composto da sette canzoni divise in due parti distinte. Questa la tracklist completa:

“I”

Age of Anxiety I

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

End of the Empire I-IV

“WE”

The Lightning I, II

Unconditional I (Lookout Kid)

Unconditional II (Race and Religion)

WE

Sulla copertina dell’album c'è la fotografia di un occhio umano, realizzata dall’artista JR: rievoca Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. Questa immagine, impreziosita dalla caratteristica colorazione aerografata di Terry Pastor (che ha utilizzato la stessa tecnica impiegata sulle iconiche copertine degli album di David Bowie “Hunky Dory” e “Ziggy Stardust”), è - a detta degli Arcade Fire - la perfetta espressione visiva di “WE”.