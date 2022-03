Il ritorno degli Arcade Fire

Dopo 5 anni stanno tornando gli Arcade Fire. Anzi, sono già tornati: il nuovo singolo, uscirà giovedì 17, ma nel frattempo la band ha tenuto un paio di concerti dove sono state presentate nuove canzoni.

Andiamo con ordine: discograficamente la band è ferma da "Everything now", del 2017, a cui era seguito un lungo tour. Nel 2020 le prime mosse di avvicinamento ad un nuovo album, in mezzo a lavori solisti dei membri. Nel 2021 un brano strumentale di 45 minuti pensato per meditare, sull'app di mindfulness Headspace, "Memories of the age of anxiety".

Ieri un post con cui la band canadese ha annunciato il nuovo singolo, "The Lightning I, II", in arrivo a breve: un post sui social, svuotati da tutti i contenuti precedenti, come fanno spesso ormai le band all'avvicinarsi di nuovi progetti.

Intanto la band ha tenuto due concerti a New Orleans, in cui ha presentato nuove canzoni: nella prima serata ha suonato "Age of Anxiety", probabilmente derivata dal brano strumentale di cui sopra, "Rabbit Hole" mentre nel secondo show, organizzato all'ultimo momento a sostegno dell'associazione Plus1 per i rifugiati ucraini, ha fatto il suo debutto "The Lightning I, II", di cui è stato catturato un frammento da uno streaming sui social media.

Difficile farsi opinioni su un frammento del genere, anche conoscendo la tendenza della band a cambi di rotta e sperimentazione di nuovi suoni. Però gli Arcade Fire hanno davanti una bella sfida: recuperare la reputazione di nome simbolo del nuovo rock, guadagnata con i primi album (in particolare con l'esordio "The funeral" e con "Neon bible") e un po' offuscata con la risposta tiepida a "Reflektor" (2013) e "Everything now", primo per una major. Come scrivevamo a proposito dell'ultimo album: