Tale padre, tale figlio?

Cambiano le generazioni e, ovviamente, anche la musica. Tre artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana hanno tre figli che continuano il percorso paterno, ma a modo loro, con il loro linguaggio. Che altro non è che quello dei giovani d’oggi: il rap. Gianni Morandi, Raf e Vittorio De Scalzi hanno tre figli che utilizzano questa forma di espressione, ereditando la capacità di scrittura dei padri, ma allo stesso tempo staccandosi dal cordone ombelicale famigliare. E lo fanno anche con credibilità. Ecco le loro storie.

Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, è un rapper italiano classe ’97 di Bologna. Figlio d’arte del Peter Pan della musica italiana Gianni, sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap, mettendo per iscritto le prime vere e proprie rime durante le scuole medie. A Bologna conosce Mr. Monkey con cui instaura un rapporto di amicizia e collaborazione musicale. Nel 2018 esce il primo singolo “Pizza e Fichi” che da subito attira le attenzioni del pubblico. Con il lancio di altri singoli, Tredici Pietro riesce progressivamente a staccarsi qualsiasi pregiudizio, evolvendo il proprio stile e dando prova della sua personalità. Nel 2019 esce “Assurdo”, il suo primo progetto ufficiale, accompagnato dalle strumentali di Mr. Monkey.

Su sette brani, l’unico featuring è “Farabutto” con Madame. Nello stesso anno esce anche il singolo “Vestiti d’odio” con gli Psicologi. La collaborazione con il duo torna a giugno per il primo album ufficiale degli Psicologi, intitolato “Millennium. “X Questa notte”, il suo secondo progetto esce nell’aprile del 2021. Formato da sette brani, è interamente prodotto da Andry the Hitmaker e vede le collaborazioni di Mecna, Nayt e Giaime. A quasi un anno dall’uscita di quest’ultimo, Tredici Pietro pubblica “Come fossi andato via”, il suo nuovo singolo. Il brano, prodotto da DJ 2P, è uno sfogo e al tempo stesso un’intima riflessione.

Alberto De Scalzi, in arte Eames, è un artista genovese classe 1991 che fin da diciottenne ha ricoperto svariati ruoli nel panorama musicale ligure. Dal padre Vittorio, grande cantautore e fondatore dei New Trolls, ha acquisito l’attitudine alla scrittura. Eclettico sound engineer e produttore artistico, ha curato i lavori di artisti come Alfa e Olly, contribuendo a svariate certificazioni d’oro e platino. Recentemente ha anche lavorato con Maurizio Carucci, voce degli Ex-Otago, in procinto di pubblicare il suo primo album solista. Il suo RooM Studio è un punto focale attorno a cui ruota la nuova scena genovese pop e urban, che a lui si affida per produzioni, direzione artistica e featuring. Oltre a curare il suono altrui, Eames lavora anche al suo personale progetto musicale portando avanti una ricerca iniziata nel 2009 caratterizzata da toni cupi, un’ottima abilità di scrittura e grande attenzione al sound.

Cantautore romano classe 2000, D’Art, all’anagrafe Samuele Riefoli, figlio di Raf, è un cantautore romano che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nello scenario urban nel 2017, pubblicando le sue produzioni. I primi approcci alla musica avvengono al liceo, con un gruppo di amici. Nel 2019 scrive e interpreta con suo padre il brano “Samurai”, canzone che diventa lo spot della campagna pubblicitaria Ringo. Contemporaneamente alla sua attività musicale, frequenta The Pennsylvania State University dove studia Strategic Communications. Una delle sue ultime uscite è "Stupenda", singolo prodotto da 2nd Roof.