Dave Grohl: ‘Liam Gallagher, una delle ultime rock star’

“Una cazzo di rock star. Una delle ultime rimaste”: questo il giudizio di Dave Grohl su Liam Gallagher, l’ex frontman degli Oasis recentemente tornato all’attenzione del pubblico con il nuovo singolo “Everything's Electric”, primo estratto da “C'mon You Know”, terza prova in studio da solista per il cantante mancuniano che verrà spedita nei negozi a partire dal prossimo 27 maggio.

Grohl, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per la band dei fratelli Gallagher - che già nel 2014 definì “la più grande band che abbia mai visto” - ha avuto l’opportunità di collaborare con Liam proprio per la registrazione di “Everything's Electric”, scritta in collaborazione dallo stesso artista e dal produttore - e già collaboratore di fiducia di Beck - Greg Kurstin, già al lavoro con i Foo Fighters su “Concrete and Gold” e “Medicine at Midnight”. Intervistato dal New Musical Express, Grohl ha spiegato: “Purtroppo non siamo riusciti a incontrarci, ma adoro lavorare a stretto contatto con lui. E’ come mettere un cazzo di quarto di dollaro nel juke box e alzare il volume. E’ grande, cazzo. Ovviamente lui è un cantante incredibile e una cazzo di rockstar. Una delle ultime rockstar rimaste”.

“Stava lavorando a questa canzone [“Everything’s Electric”] con Greg, e gli serviva un ritmo alla ‘Sabotage’ [brano dei Beastie Boys inserito in “Ill Communication” del 1994]”, ha proseguito Grohl: “E io, cazzo, gliel’ho dato. Gli ho buttato giù il beat. E quel cazzo di singolo è diventato fantastico. Onestamente, amo quella canzone. Ci stavo ballando sopra, l’altra sera”.

“Il fatto che [gli Oasis] si siano sciolti è un vero peccato”, aveva dichiarato otto anni fa - sempre all’NME - Grohl: “Tutti li amiamo. Abbiamo suonato spesso con loro dal vivo. Li guardavo e pensavo: questa è la più grande rock band che abbia mai visto. Perché sono divertenti. Hanno la fama di essere dei pazzi, poi però li incontri al bar e ti fanno vedere le foto dei loro figli, allora pensi: ‘Wow, sono solo persone normali…’”.