Esce una docu-serie su James Brown prodotta da Mick Jagger

A&E Network ha annunciato una nuova docu-serie in quattro parti su James Brown e in arrivo nel 2023. Il progetto, intitolato “James Brown: Say It Loud”, sarà diretto da Deborah Riley Draper e vedrà coinvolti come produttori esecutivi - tra gli altri - Mick Jagger, Questlove e Black Thought.

Secondo quanto si apprende da una nota ripresa da “Pitchfork”, la serie documentario esplorerà la figura del “Padrino del Soul” come icona della musica e il suo lascito artistico attraverso interviste ad amici, familiari e collaboratori, oltre che filmati d'archivio inediti. Dicendosi “entusiasta” di produrre “James Brown: Say It Loud”, il frontman dei Rolling Stones in una dichiarazione ha affermato:

“Era un artista brillante, mi ha ispirato fin dall’inizio, ed era profondamente impegnato nel movimento per i diritti civili. Ho sempre ammirato James e ho imparato tanto da lui”.

"La vita di James Brown è significativa non solo per comprendere il suo immenso impatto musicale, che ispira noi e altri artisti ancora oggi, ma anche per l'impressione profonda e duratura che ha avuto sulla cultura americana", hanno aggiunto Questlove e Black Thought: ”La vita di Brown è una storia cruciale e tempestiva di lotta, redenzione e identità personale e siamo onorati di avere la possibilità di condividerla”.

Mick Jagger in passato era già stato coinvolto in progetti legati alla figura di James Brown: nel 2014 il cantante della band di “Sympathy for the devil” ha prodotto il film biografico “Get on up” con Chadwick Boseman nel ruolo dell’artista statunitense scomparso il 25 dicembre 2006. Nello stesso anno Jagger è stato anche produttore del documentario della HBO “Mr. Dynamite: The Rise of James Brown”.