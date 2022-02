Ozuna: il ritorno del recordman del latin pop

È all'insegna del ritorno del recordman Ozuna, il cantante portoricano detentore di 4 Guinness World Records, la playlist "Latino Caliente" di questa settimana, che raccoglie le uscite più importanti del latin pop. Considerato uno degli artisti più ascoltati e iconici della musica Latina in tutto il mondo Ozuna riconquista le scene con "Deprimida", la canzone che anticipa la pubblicazione - prevista entro la fine del 2022 - di "Ozutochi", il suo nuovo album.

"Deprimida" è un brano caratterizzato dalle tipiche sonorità reggaeton che hanno reso Ozuna una superstar mondiale. Con il suo stile unico e la sua voce accattivante, l’artista, che si autodefinisce “el negrito de ojos claros”, dà al seducente testo del brano quel tocco da cattivo ragazzo: il singolo racconta la storia di una donna che a causa dei numerosi problemi presenti nella sua relazione, decide di buttarsi in una nuova avventura amorosa. In una manciata di giorni il videoclip ufficiale, diretto da Nuno Gomes e girato a Miami con un sofisticato e complesso processo one-take, ha superato i 12 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La superstar portoricana ha iniziato il suo 2022 con un’importante collaborazione insieme alla superstar vincitrice di Grammy Christina Aguilera, in “Santo”, brano che fa parte dell’ultimo EP in spagnolo della cantante “La fuerza”. Dagli inizi della sua carriera nel 2015, l’artista ha vinto innumerevoli premi, è stato inserito nella lista delle persone più influenti secondo il Time Magazine (2019), e ha vinto il BMI Award come Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e per il singolo “Taki Taki” come Contemporary Latin Song of the Year (2020). Nel 2020 ha vinto anche due Latin Grammys per la collaborazione con Rosalía nel brano “Yo x Ti, Tú x Mí”. Si è aggiudicato anche l’Extraordinary Evolution Award nel 2021 ai Latin American Music Awards. Cresce, tra i fan del latin pop, l'attesa per il nuovo album, l'ideale successore di "ENOC" del 2020.

Becky G e Karol G tornano ad unire le loro forze dopo il singolo "Mi mala" del 2018 per un'operazione che suona come un inno all'empowerment femminile: "Mamiii". Le sonorità dance della canzone accompagnano un testo più profondo, che vede le due popstar parlare di una relazione tossica che porta una donna a lasciare il proprio uomo: "Quando le donne si uniscono e si danno da fare insieme l'effetto è potente e significativo - dicono loro, parlando del nuovo duetto - aspettavamo questo momento da molto tempo, ma volevamo che la canzone fosse perfetta e rappresentasse davvero quello che sentivamo di cantare".

Rauw Alejandro si lascia alle spalle il successo del suo ultimo album "Vice versa" (ha vinto un Disco di platino anche negli Stati Uniti) e volta pagina. Il 28enne cantante portoricano lo fa con un singolo, "Caprichoso", che chiude l'era di "Vice versa" e inaugura una nuova fase della carriera di Rauw Alejandro, dopo il singolo con Jennifer Lopez su "Cambia el paso" e quello con Chencho Corleone su "Desesperados". In attesa del nuovo album. Tra gli autori c'è anche la star spagnola Rosalía.