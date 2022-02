John Paul Jones, una nuova versione di "When the Levee Breaks" per beneficenza

Il bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones ha capitanato un cast di musicisti di prima fila per una nuova versione del classico dei Led Zeppelin "When the Levee Breaks". Questa registrazione è parte dell'iniziativa di beneficenza Playing for Change's Song Around the World.

Nell'impresa Jones è stato affiancato dall'ex chitarrista della Allman Brothers Band Derek Trucks, dal batterista dei Jane's Addiction Stephen Perkins, dalla cantante della Tedeschi Trucks Band Susan Tedeschi e dal bluesman Buffalo Nichols. Oltre a questi anche il cantante Maori Mihirangi, la cantante norvegese Elle Márjá Eira, il chitarrista congolese Jason Tamba, il siku del musicista argentino Alfredo Arce e le armoniche di Ben Lee e Mermans Mosengo.Sebastian Robertson, il produttore della canzone che nel brano suona anche la chitarra, ha commentato: "Guardare “When The Levee Breaks” come l'obiettivo di produrre una canzone per aumentare la consapevolezza delle principali organizzazioni ambientaliste è stato davvero un appello alla giustizia climatica. Le chitarre lamentose, l'armonica e la voce sono tutte in armonia per la Madre Terra."Parlando con il magazine Rolling Stone John Paul Jones ha dichiarato: "È una grande causa e mi è piaciuto molto ciò che hanno fatto Sebastian e il team. I video sono tutti ben messi insieme ed è una gioia guardarli. Sembra che poco sia cambiato dal 1927, o addirittura dal 2005, con l'uragano Katrina. È ancora una canzone davvero potente, sia musicalmente che dal punto di vista dei testi".

“When The Levee Breaks” è il brano che chiude la tracklist del quarto album dei Led Zeppelin, “IV”. La canzone è lunga oltre sette minuti ed è una rielaborazione di un brano dei musicisti blues Kansas Joe Mccoy e Memphis Minnie sulla grande inondazione del Mississippi del 1927.