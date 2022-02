Vasco Rossi ricorda il 'compleanno' di Fabrizio De André

Fabrizio De André era nato a Genova il 18 febbraio 1940, oggi nella giornata in cui avrebbe compiuto 82 anni, Vasco Rossi ha voluto ricordare il grande musicista ligure, scomparso a soli 58 anni a causa di un male incurabile l'11 gennaio 1999, pubblicando un breve ricordo personale sui suoi canali social in cui racconta quanto venne colpito e ispirato dall'ascolto delle canzoni del cantautore genovese.

A seguire il messaggio del musicista emiliano in memoria di Faber, che accompagna una immagine che vede ritratto Vasco, Fabrizio De André e la moglie di quest'ultimo, la cantante Dori Ghezzi: “Oggi, il 18 febbraio del 1940, a Genova, nasceva Fabrizio De André. Quando arrivò De André rimasi incantato dalla sua straordinaria poetica, dalla profondità dei concetti e dall’ironia feroce. Aveva la grandezza di fotografare la realtà in un modo durissimo... da "La guerra di Piero", canzone straordinaria, a "Non al denaro non all'amore né al cielo". Le sue canzoni erano “naturalmente impegnate”, facevano pensare e crescere. W Faber!!! Sei sempre con noi!”.