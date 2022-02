Tananai non è esattamente come te lo aspetti. O forse si, e va bene lo stesso. E’ un ventiseienne che, figlio della sua generazione, si preoccupa assai poco di cosa sia il pop, che ammette con allegria di amare sia Tom Waits che la Baby Shark Dance, che si diverte all’idea di essere arrivato ultimo a Sanremo e che sull’onda di questo ‘successo’ abbia già fatto registrare il sold out al Fabrique di Milano.

Insomma il suo è un lieto groviglio nel quale si trova a suo agio, e dal quale promette di uscire e rientrare a seconda di come l’intuito, la creatività, il divertimento lo guideranno nei prossimi mesi. Ecco a voi lo sconfitto di maggior successo a Sanremo 2022.