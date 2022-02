Get Together, lo speaker portatile Bluetooth di House of Marley

House of Marley presenta lo speaker portatile Bluetooth® Get Together, che incarna lo stile del marchio: altpoarlanti pensati per esaltare ogni dettaglio della musica, progettati con materiali sostenibili, per riempire tutti gli ambienti, al chiuso o all’aperto, con un suono nitido e prestazioni audio di qualità.

Get Together ha un rivestimento in tessuto REWIND™ e i pannelli anteriori e posteriori in bambù – una delle piante a ricrescita più veloce in natura: sono solamente belli, ma sono anche altamente sostenibili, per contribuire al benessere generale del nostro pianeta. Il tessuto REWIND™ è composto da una miscela di 30% cotone organico rigenerato, 30% canapa rigenerata e 40% PET riciclato.

Semplice e veloce da connettere ai dispositivi Bluetooth®, ha due woofer da 3,5 " ad alto rendimento che offrono una potenza elevata per riempire qualsiasi stanza, assieme a tweeter da 1" assicurano che tutti i dettagli rimangano nitidi e chiari.

Get Together garantisce fino 8 ore di riproduzione con una singola carica ed è ricaricabile sia con porta USB integrata che con alimentatore a 3.5CV, per godere della musica, senza interruzioni. Si integra perfettamente con il giradischi wireless Stir It Up.





The House of Marley - brand creato in collaborazione con la famiglia Marley per portare avanti l'eredità di amore per la musica e per l’ambiente di Bob Marley - è incentrato sulla progettazione di un'alternativa più ecologica ai prodotti audio tradizionalmente in plastica. House of Marley continua a sostenere le cause ambientali attraverso il programma Project Marley che collabora con le organizzazioni senza scopo di lucro One Tree Planted e Surfrider Foundation.