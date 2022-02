Spari fuori dal locale dell'after party di Justin Bieber

La performance della scorsa notte di Justin Bieber al Pacific Design Center di West Hollywood, a Los Angeles, è stata seguita da una sparatoria, all'after party che si è tenuto al The Nice Guy, che ha ferito tre persone, questo è quanto riporta TMZ, il sito sempre informato su quanto accade sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Le forze di polizia hanno confermato a Pitchfork che è scoppiata una rissa nella strada antistante il luogo dell'afterparty alle 2.45 del mattino. Secondo le dichiarazioni del dipartimento di polizia di Los Angeles, le quattro vittime, che hanno un età compresa tra i 19 e i 60 anni, sono state ricoverate in ospedale dopo essere state raggiunte dai colpi d'armi fuoco e sono attualmente in condizioni stabili. Al momento nessun sospetto è stato arrestato in relazione alla sparatoria.



Un video dell'accaduto pubblicato da TMZ, mostra Kodak Black, Gunna e Lil Baby parlare riuniti fuori dal locale dell'afterparty. Proseguendo nella visione della clip, alcune persone iniziano a litigare e si riconosce Black coinvolto nella rissa. Dopo pochi istanti, si sentono alcuni spari.

