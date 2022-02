Cosa ha imparato durante il servizio militare Maynard James Keenan?

Il frontman dei Tool Maynard James Keenan nel corso di una intervista rilasciata a Revolver ha avuto modo di riflettere sulle esperienze acquisite durante il servizio militare. Keenan ha rivelato che il periodo trascorso nell'esercito gli ha insegnato ad affrontare le persone in un modo migliore.



Maynard James Keenan si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti nel 1983, all'età di 19 anni, ispirato dalla interpretazione dell'attore Bill Murray nella commedia del 1981 "Stripes".

Keenan studiò dal 1983 al 1984 alla West Point Prep School, una scuola preparatoria per l'Accademia militare. Poi, una volta completato il suo periodo di preparazione, studiò arte al Kendall College of Art and Design. Il musicista dell'Ohio non è mai stato reticente riguardo la sua esperienza nelle forze armate.



Parlando con Revolver, Maynard James Keenan ha detto che le nostre vite sono piene di enigmi e su come si cerca sempre il miglior modo per risolverli, aggiungendo che l'esercito gli ha insegnato a trovare un modo per trattare con tutte le persone perché non aveva vie di fuga. Quella esperienza lo ha aiutato anche nella sua carriera musicale poiché lo ha preparato a gestire ogni situazione, anche quelle più scomode.



Queste le parole del cantante dei Tool: "Penso che questo sia tutto un catalizzatore per quelle cose. Questo è ciò che ti mette sul palco. Ti manca qualcosa, quindi lo cerchi in un modo in cui puoi esprimerti in un modo che non potresti nella tua vita familiare, sociale, ma questo è il punto cruciale. Non me ne frega un cazzo di chi ho trovato. Quelle circostanze, quelle cose in cui devi essere abbastanza aperto in quelle circostanze per accettare il gruppo di persone che hai di fronte, essere abbastanza aperto a conversazioni con quelle persone. Il mio periodo nell'esercito è stato esattamente quello. (...) Impari a vivere con alcune delle persone migliori che tu possa mai incontrare ed alcune delle peggiori che tu possa mai incontrare. E devi fartene una ragione perché non puoi semplicemente trovare un posto sicuro. Sei bloccato con queste persone. Devi capire come comportarti con queste persone e hai tre anni per capirlo oppure crollare, fallire."