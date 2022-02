"Brividi" di Mahmood e Blanco si trasforma in "Delivery" nella parodia dei PanPers

Il duo comico dei PanPers composto dagli attori e youtuber Andrea Pisani e Luca Peracino hanno pubblicato sul loro canale YouTube una bella parodia della canzone "Brividi" che, interpretata da Mahmood e Blanco, si è imposta nell'ultima edizione del festival di Sanremo.

Il brano rielaborato dai due cabarettisti, che si sono rivelati nel programma televisivo Colorado, si intitola "Delivery" ed è, come scrivono i PanPers in chiusura di clip, "Dedicato a tutti i riders che ogni giorno rischiano la vita per portarci un piatto caldo".

Pisani e Peracino specificano che "Tutti i ricavi di questo video andranno devoluti all'Associazione Riders Italia", aggiungendo "Ci dispiace che non avendo i diritti di questa canzone i ricavi saranno zero". Il video ha raggiunto sino a questo istante oltre 660.000 visualizzazioni. Chissà che Mahmood e Blanco, ispirati dalla visione di questa clip, non si adoperino per fare una donazione a favore di qualche associazione di riders come suggerito dai PanPers.