Eurovision 2022, oltre Mahmood e Blanco: chi sono gli altri italiani candidati (via San Marino)

Mahmood e Blanco potrebbero non essere gli unici artisti di nazionalità italiana a contendersi la vittoria al prossimo Eurovision Song Contest, la manifestazione canora internazionale - vinta lo scorso anno dai Maneskin - in programma a Torino tra i prossimi 18 e 22 maggio. San Marino sta selezionando il proprio concorrente attraverso il contest “Una voce per San Marino”, che culminerà in una serata finale - in programma sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo a Dogana - durante la quale sarà proclamato il vincitore o la vincitrice al quale o alla quale spetterà rappresentare la repubblica sul palco della prossima edizione dell’ESC.

Oltre alla spagnola Cristina Ramos e all’olandese DJ Burak Yeter, alla finalissima del concorso hanno avuto accesso anche volti (e voci) familiari al pubblico italiano come Valerio Scanu (tornato alla ribalta lo scorso dicembre con il singolo “Siamo anime”), Blind, rapper perugino già visto in gara alla quattordicesima edizione di X Factor (che l’ha visto classificarsi terzo - per la squadra guidata da Emma Marrone - dietro ai Little Pieces of Marmelade e alla vincitrice Casadilego), Ivana Spagna, leggendaria interprete di “Easy Lady”, “Call Me” e “Dance Dance Dance” che ha pubblicato nel 2019 il suo ultimo album di inediti in studio, “1954”, il bresciano Matteo Faustini, che ha preso parte all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, nella sezione Giovani, con il brano “Nel bene e nel male”, e Alberto Fortis, nome storico del cantautorato italiano presentatosi in gara insieme al polistrumentista partenopeo Tony Cicco e ai giovani prog-rocker romani Deshedus.

Gli organizzatori hanno annunciato anche un “big a sorpresa”, la cui identità sarà svelata poco prima della serata: possibile che gli organizzatori del concorso - che nomineranno il giorno prima dell’evento i cinque addetti ai lavori ai quali spetterà il compito di assegnare la vittoria finale - possano raccogliere lo scherzoso appello dei La Rappresentante di Lista?