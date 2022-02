Toyah e Robert Fripp rileggono Billy Idol

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di vedere il serissimo chitarrista Robert Fripp truccato come un punk, o in altre guise, ogni domenica. Effetto dell'esuberanza della moglie Toyah Willcox o semplice voglia di divertirsi. Sia quel che sia, eccoci al nuovo appuntamento della simpatica famiglia Frippcox, la cover del "Sunday lunch" (li trovate tutti qui). Questa settimana si dedicano a "White wedding" di Billy Idol.

La canzone fu il secondo singolo di "Billy Idol", album di debutto solista del cantante nel 1982, dopo lo scioglimento dei Generation X. "It's a Nice day to start again.... Flowers anyone?": ecco la cover di Robert Fripp e Toyah Willcox.