Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata

Anche nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2022 Rockol assegna le pagelle. SI esibiscono questa sera, spesso accompagnati da ospiti, tutti i 25 concorrenti, interpretando una canzone degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. Votano la sala stampa, il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria Demoscopica 1000, con un peso del 33% ciascuno. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle esibizioni nella serata e quelle ottenute nelle precedenti determinerà una nuova classifica.

Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John - 6

La canzone ha quasi 52 anni (non 50, come dice Amadeus: ma cribbio, e gli autori?) e non si sentono, se ascolti la versione originaria. Matteo Romano e Malika Ayane sembrano l'allievo e la maestra; lei fa del suo meglio, lui prova a starle al passo, ma la coppia non è credibile. A un certo punto lei va su, e lui se la perde. Anche qui, il voto è una media fra i due.

Achille Lauro con Loredana Berté - "Sei bellissima" di Loredana Berté - 6

Che vuoi dire alla Berté? Nella sua canzone-manifesto è intoccabile, ma l'accoppiata con Achille Lauro sembra appiccicata con lo scotch, a dispetto del fatto che lui canta il testo al femminile (per le solite ragioni di fluidità politically correct). Loredana si mangia Lauro, inusualmente composto. Il voto finale è la media del due voti separati. Momento "C'è posta per te" dopo la canzone.

Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance" - 6 e mezzo

Elisa è sempre a suo agio quando canta in inglese, ma forse affronta il brano con qualche eccesso di serietà. La ballerina e coreografa Elena D'Amato ci mette del suo - strip tease compreso - e un po' distrae (anche il regista). Momento "Carramba che sorpresa", il video di saluti di Giorgio Moroder, autore del brano.

Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T. - medley "Occhi di ragazza", "Un mondo d'amore", "Ragazzo fortunato", "Penso positivo" - 7

E così al terzo anno l'amico di sempre Jovanotti fa contento Amadeus e arriva a Sanremo, in veste di coautore del pezzo in gara di Gianni Morandi e di partner nel medley assemblato dal produttore Mousse T. Vestiti uguali, in smoking bianco, i due si palleggiano le canzoni dividendosele da buoni amici. Vanno sul sicuro, con canzoni che si cantano da sole e fanno cantare il pubblico, e ci mettono tutto l'entusiasmo. C'è un po' un effetto caciara, ma la simpatia non basta a ottenere un voto più alto, che va più ai titoli che alle esecuzioni.

Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears - 7

Il successone del 1998 (non 1989, come dice Amadeus presentandola) di Britney Spears dà alle due amiche e colleghe l'occasione di divertirsi senza ansie da prestazione. Un sospetto di eccessiva drammatizzazione penalizza il voto finale, ma siamo al di sopra della sufficienza.

Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli - 5

Che c'entra Sangiovanni con Pierangelo Bertoli e la sua militante "A muso duro"? Niente. Sarebbe potuto essere un bel contrasto, ma Sangiovanni e Bertoli sono davvero troppo lontani, e sentir cantare certe parole al ragazzo lascia interdetti. Poi arriva la Mannoia, e il pezzo riacquista senso. Ma la canzone così risulta spezzata in due.

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney - 6

Il tema del film di James Bond, scritto nel 1973 da Paul McCartney e prodotto da George Martin, è diventato uno dei momenti fissi dei live di McCartney, con botti, esplosioni e fuochi d'artificio. Grande entusiasmo per l'arrivo di Peppe Vessicchio, sul palco al pianoforte. L'arrangiamento ricalca quello dell'originale, l'effetto è da tribute band: entusiasti, ma il modello originale è troppo alto per potercisi avvicinare.

Yuman con Rita Marcotulli - “My way” di Frank Sinatra - 5

Mah. La canzone di Claude Francois, "Comme d'habitude" (1968), ha una lunga storia, scritta dalla voce di Frank Sinatra, e la sua cover definitiva è quella di Sid Vicious. Il ragazzo Yuman fa del suo meglio, la pianista jazz Rita Marcotulli ci mette del suo, ma il risultato, a dispetto delle doti vocali di Yuman, tradisce lo spirito del brano; alzare la voce non serve a trasmettere drammaticità, se l'interpretazione è carente.

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela e Mauro Pagani - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De André - 5

Altra scelta non banale (dall'album "Storia di un impiegato" di Fabrizio De André, 1973, sarebbe stata più ovvia "Verranno a chiederti del nostro amore)". La presentazione scritta dagli autori è del tutto incongrua ("gli ultimi della terra"?). Rifare De André non è uno scherzo, anche se sei spalleggiato da Vinicio Capossela (voce e chitarra) e Mauro Pagani, il cui intervento all'armonica sembra un'aggiunta un po' appiccicata. Truppi evita abilmente il confronto con l'originale, ma il ritmo saltellante fa perdere intensità al testo.

Noemi - "(You make me feel like) A natural woman" nella versione di Aretha Franklin - 8

Noemi torna alle sue origini soul, quelle che l'avevano messa in luce a un SanremoLab di molti anni fa (2007). La scelta della canzone è coraggiosa, e rischiosa, dato il confronto con la versione dell'autrice Carole King ma soprattutto con quella, classica, di Aretha Franklin. Parte voce e piano, entra l'orchestra alla seconda strofa, e il pezzo prende quota, fino a un finale ad effetto.

