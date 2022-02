Concerti, rinviato il tour dei Mission

A causa del protrarsi delle limitazioni in tutta Europa derivate dalla diffusione del virus COVID-19, il tour dei Mission è ulteriormente rinviato: l’appuntamento italiano inizialmente previsto nel 2020 e poi spostato al 15 marzo 2022 è riprogrammato per il 3 maggio 2023, sempre al Legend Club di Milano.

I biglietti già emessi per le date 2020, 2021 e 2022 sono validi per accedere al concerto e le vendite sono regolarmente aperte sui canali Ticketone e Vivaticket. Ricordiamo che chi ha acquistato un abbonamento per i due concerti inizialmente annunciati nel 2020 ha diritto a portare con sé un accompagnatore che entrerà gratuitamente.

Chi non potrà partecipare può chiedere il rimborso del biglietto tramite voucher mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale ha effettuato l’acquisto entro e non oltre il 3 marzo 2022. Il voucher ha una validità di 36 mesi dall’emissione e può essere utilizzato per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli Barley Arts.

Di seguito la dichiarazione ufficiale della band: “È con enorme disappunto che dobbiamo comunicarvi che il nostro prossimo Deja Vu European Tour deve essere rinviato ancora una volta. Immaginiamo che non sia necessario spiegare il motivo. Il Deja Vu European Tour si terrà quindi tra aprile e maggio 2023. Tutti i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Ci scusiamo per tutti i rinvii, le modifiche e gli inconvenienti causati e vorremmo approfittare di quest’occasione per ringraziarvi per la comprensione e la cooperazione. I ragazzi (beh, non sono più realmente dei ragazzi tranne che nelle loro teste) sono davvero impazienti e non vedono l’ora di uscire là fuori e ricominciare a fare baccano per voi.”