Sanremo 2022: “Poco ricco” di Checco Zalone prende in giro la trap

Capellino nero. Voce con l’autotune e un fiume di luoghi comuni ribaltati, estremizzati, resi parodia. Protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo Checco Zalone, che ha affiancato Amadeus in tre momenti diversi, ha sfornato un brano che ha strappato diversi sorrisi e soprattutto ha ironizzato su un genere, la trap, che su alcuni temi non ama per nulla prendersi poco sul serio o scherzare. E proprio per questo Zalone ha fatto centro.

Nel secondo degli sketch, infatti, il cantante e comico si è trasformato nel rapper Ragadi per intonare il brano “Poco ricco” in cui si lamenta del suo status "da povero?", "no, da poco ricco". Zalone ribalta le classiche barre dei rapper, che solitamente raccontano le proprie origini umili, la strada verso il successo e il disagio, partendo da un punto di vista diverso, di un privilegiato e adagiato a cui i soldi in realtà non mancano e soprattutto non bastano. Il brano assume subito i contorni di una parodia in cui prendono forma tutti i luoghi comuni del genere.

Fra questi ovviamente c’è il rapporto con la madre, che nella narrazione rap delle nuove generazioni è sempre una sorta di angelo custode che ha creduto nell’arte del figlio e che spaccandosi la schiena fra mille lavori, lo ha supportato. Zalone, o meglio Ragadi, stravolge anche questo must: “Per rispetto di mia madre. Devastata dopo yoga alla mattina, dentro casa una sola filippina”. E poi ci sono i cliché di linguaggio: “Il cash non mi ha cambiato”. Per chiudere il cerchio sarebbe divertente vedere qualcuno della scena hip hop nostrana condividere il brano: l’autoironia fa bene all’anima.

Ecco il testo di “Poco ricco”:

Che ne sai di me?

Della mia Playstation 2 quando già c'era la 3?

Che ne sai di me?

Delle gioie mie represse del mio iPhone 5 senza la s

Quando cammini per strada

Vedi l'insegna di Prada

Ma senti una voce amara

Che ti dice Zara

Quando nell'autosalone

Scusi un'informazione?

Quel Porche nero c'è anche a chilometro zero?

Quando ti senti prigioniero nel tuo quartiere galera

Perché vivi a tre chilometri da Brera

E lì la sera

Guardavo la ringhiera

Stavolta m'impicco

Ahhh..

(Senti dolore?) No...

Sento ancora il dolore di quando ero

Poco ricco

Sai ci penso quando attracco con il mio caicco

Mamma mia com'ero poco ricco

Quando scendo do la mancia allo sceicco

Minchia zio com'ero poco ricco

Quando compro i croccanti del mio cane bracco

(Da chi li hai comprati?)

Da Cracco

Uno glielo scrocco

Per rispetto di mia madre

Devastata dopo yoga alla mattina

Dentro casa una sola filippina

Dolce botulina

Adesso ne hai 44 in fila

Col resto di due e il permesso a Manila

E ricordo mio padre con le puttane in viale Monza

Quelle a 20 euro, basse, con la panza

Adesso ho un padre eccezionale

Va a puttane dentro il Bosco Verticale

E lì ci ho preso un trilocale

Ci vado a meditare

E dal terrazzo dietro corso Como guardo il Duomo

Lo compro io

Si può sfrattare dio?

E lì il morale cade a picco

Ahhh..

(Dolore?) No, no, no, no, no

Il cash non mi ha cambiato

Sono ancora

Poco ricco

Poco ricco

Poco ricco

E c'ho le ragadi

È dedicata a voi

A tutti i poco ricchi del mondo

Alle aliquote al 20

Ai bonus facciata lassù

A quelli che con una macchina indietro pago la maxi rata

Ai conduttori di programmi serali che fanno le televendite

Buon Pnrr a tutti, ciao

Ragadiii