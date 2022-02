Sanremo 2022, la terza conferenza stampa (mercoledì 2 febbraio)

Aria distesa al tavolo, dopo gli ottimi risultati di audience della prima serata. Anche se il ritardo con cui si inizia - oggi venti minuti - resta inaccettabile (c'è gente che lavora anche fuori dalla bolla sanremese). Il volti nuovi al tavolo sono lo scenografo Gaetano Castelli e l'attrice Lorena Cesarini.

Il sermone di Coletta dura, al solito, troppo tempo ed è troppo filosofico-social-lessicalmente fiorito ("giustapposto", "ammaliato", "raggelato", "cesure", "segmentato") per risultare utile a chi vorrebbe risposte a domande e non un orientamento dall'alto su cosa scrivere.

"Raggela" però l'informazione che il 60% di chi ha visto il festival ieri sera è laureato (quasi lo stesso dato dell'uditorio del sud italia). Fa davvero impressione il quasi 35% di audience del PrimaFestival, considerata la desolante qualità della trasmissione (ma perché fingere che le interviste siano in diretta, se nel giro di sette minuti l'intervistatrice cambia abito quattro volte?). Ma forse sono televisori che restano accesi mentre a casa si preparano i popcorn, e nessuno guarda lo schermo.

La direttrice di RaiPlay Elena Capparelli parla di performances "straordinarie" .

Claudio Fasulo riassume i contenuti di stasera, mercoledì 2 febbraio. Ci saranno Laura Pausini e Checco Zalone, le due protagoniste della fiction "L'amica geniale", verrà lanciato un contest per scegliere l'inno italiano delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (canteranno Arisa e Malika Ayane), dalla nave Costa Toscana presidiata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi si esibirà Ermal Meta. La scaletta delle uscite dei cantanti la trovate in una notizia a parte, disponibile a questo link.

Le domande possono iniziare alle 12.55. Di seguito una selezione delle risposte.

Amadeus: "Il ricordo di Battiato è sembrato più dovuto che sentito? Non sono d'accordo, l'omaggio è stato emozionante, il pensiero, il ricordo e un applauso vanno molto più in là di un 'numero' confezionato".

Amadeus: "Sanremo ha dato la spinta iniziale ai Maneskin, ma è vero che i Maneskin stanno facendo molto parlare di Sanremo all'estero. Ne sono contento, naturalmente".

Amadeus: "I testi delle canzoni parlano tutti di amore? Storicamente è così, pur con varie sfaccettature. Probabilmente le canzoni d'amore sono quelle che più facciamo nostre".

Claudio Fasulo: "A proposito della supposta preponderanza del televoto, va tutto messo in rapporto al dato numerico delle giurie" (segue puntuale spiegazione, complicata e poco comprensibile per i non appassionati di matematica).

Amadeus: "L'ipotesi di un Sanremo International a New York è affascinante, sarebbe molto bello".

Claudio Fasulo: "Posso rivelare che questa sera avremo modo di dare uno spazio di anticipazioni sull'Eurovision Song Contest di maggio".

Amadeus: "Non credo che poter avere la canzone in radio un giorno prima dia un grande vantaggio a chi si è esibito nella prima sera rispetto a chi si esibirà nella seconda".