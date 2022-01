Nella giornata di domani, martedì 1 febbraio, Radio Deejay compie 40 anni e li festeggia con uno speciale palinsesto rivisitato e rimescolato che in 40 ore, a partire dalle 6.00 del 1° febbraio fino alle 22.00 del giorno successivo, ripercorre ogni ora un anno musicale a partire dal 1982, l’anno della sua fondazione.

A salutare l’inizio del giorno speciale sarà naturalmente Deejay Chiama Italia, eccezionalmente in onda dalle 6.00 alle 8.00 di domattina con Linus e Nicola raggiunti da Marisa Passera. Lo stesso mix di personaggi e orari caratterizzerà anche le ore successive: a seguire il team di Pinocchio accoglierà Rudy Zerbi, durante Summer Camp a Federico Russo e Nikki si unirà Cattelan, al Volo del Mattino fra le 12.00 e le 14.00 saranno insieme Fabio Volo e Daniele Bossari, poi ancora Albertino, che in coppia con Wad torna per l’occasione su Radio Deejay, e così via con tutti gli speaker della radio anche durante la notte e per tutto il giorno successivo, fino alla chiusura nuovamente con Linus in diretta insieme ad Andrea Prevignano fra le 20 e le 22 del 2 febbraio.

Nel corso della due giorni non mancheranno momenti speciali per gli ascoltatori: ospiti a sorpresa per rivivere insieme questi primi 40 anni di Radio Deejay e uno speciale Premio Fedeltà, per l’occasione intitolato “Born This Day” a favore di 10 ascoltatori, nati in un anno, giorno e ora specifici legati alla playlist in onda.