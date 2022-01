Sanremo 2022, su Rockol il videodiario musicale di Giovanni Truppi

"È una bella opportunità per il mio lavoro e per quello di chi mi ha sostenuto in questi anni", racconta Giovanni Truppi. Esordisce a Sanremo con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, ma il suo è un nome che chi segue la musica italiana conosce bene: una delle firme più intense ed originali degli ultimi anni.

Per questo Rockol ha chiesto a Giovanni di tenere un videodiario: ogni giorno racconta la sua esperienza, con un video in esclusiva. Si parla solo di musica e niente altro.

Si inizia oggi con la prima pagina di questo diario sanremese, in cui il cantautore presenta il brano con cui è in gara al Festival - “La canzone che porto a Sanremo, 'Tuo padre, mia madre, Lucia', penso sia adatta a raccontarmi sul palco dell’Ariston, e in generale reputo sia un brano che mi rappresenti molto", dice l'artista - e racconta dei suoi primi momenti nella città di fiori, come le prove in Teatro di fronte alla stampa.

“Ci rivedremo nei prossimi giorni e continuerò a prendere nota di quello che succede per provare a raccontarvelo. A presto!”, conclude Giovanni Truppi nella prima puntata. Ecco il primo video: