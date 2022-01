Giovanni Truppi, fra Battisti e De André: “Mi interessa cazzeggiare e anche parlare di Dio”

Raffinato, fuori dalle mode, lontanissimo dal mondo del Festival, ma allo stesso tempo onorato di calcare l’Ariston. Un richiamo a De André, un altro a Battisti e, piano piano, l’artista napoletano svela un racconto personale e famigliare in cui “amarti è credere che…che quello che sarò, sarà con te”. Una canzone d’amore non convenzionale da ascoltare a occhi chiusi. Alieno e fiero di esserlo, Giovanni Truppi presenterà “Tuo padre, mia madre, Lucia”, una fotografia nitida della sua poetica. Per questo è felice di approdare nella Città dei Fiori: “perché questo brano mi rappresenta in pieno”, sottolinea. Il 4 febbraio uscirà “Tutto l’universo”, l’antologia che riassume i suoi dieci anni di musica.

“Tuo padre, mia madre, Lucia” è nato da un team esteso. È una necessità sorta dopo l’isolamento a causa della pandemia?

“Sì, questa canzone è alla base di un progetto ampio. Dopo due anni di isolamento, per l’appunto, mi è venuta voglia di fare qualche cosa che non avevo mai fatto: scrivere con altri. In realtà io ho sempre lavorato e composto insieme a Marco Buccelli con cui da tempo ho stretto una collaborazione intensa. Ma non avevo mai collaborato con altri autori di canzoni come Pacifico e Niccolò Contessa. Li ho incontrati separatamente. Poi sono tornato sul brano con Giovanni Pallotti e Taketo Gohara. È stata una lavorazione lunga, ma di cui sono molto soddisfatto. È un brano con aspetti personali, ma che, essendo nato da una collaborazione con artisti con cui non avevo ancora stretto una forte amicizia, mantiene un senso del pudore”.

È una canzone d’amore.

“È una dichiarazione d’amore. La prospettiva che volevamo dare è quella di una inquadratura di questo sentimento da una visione adulta e matura. Non è una questione di qualità. Penso però che diventare più grande mi faccia rendere più conto di che cosa significhi essere un tutt’uno con un’altra persona. Il nucleo è nelle parole finali del ritornello: ‘quello che sarò, sarà con te’. Ed è una frase che mi fa pensare anche al matrimonio, che per forza di cose mi rimanda a una certa età anagrafica. Il pezzo parla di corpo, di spirito, di litigi, di amore. Scegliere una persona vuol dire, nel momento in cui la scelta si fa, prenderla tutta e a prescindere da tutto, perché si sta immaginando il futuro insieme a lei. Questo è l’amore di cui volevamo parlare, che poi è quello delle promesse che si scambiano gli sposi”.

Sanremo è sempre stato un tuo obiettivo?

“Non è mai stato il mio più grande desiderio, ma ho sempre pensato: se posso andarci portando me stesso, può essere una grande occasione di giovamento per il percorso di un artista. Questa canzone mi racconta molto bene. E poi in questi anni ho visto tanti cantautori, con cui mi sento affine, fare questo passo. Sanremo, però, anche in passato è stato teatro di situazioni particolari: ricordo la partecipazione dei Quintorigo con ‘Rospo’”.

Nella serata delle cover canterai con Vinicio Capossela “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André. Perché questa scelta?

“Perché mi sembra la cosa più importante da fare. Questa è una di quelle occasioni che vanno colte. Non ho dovuto pensarci più di tanto. Io per quattro sere canto una canzone d’amore, ma nel mio percorso non mi sono occupato solo d’amore. Come uomo non mi interessa solo quello. Volevo dire tante altre cose e in quella canzone ci sono tutte. Se non ci fosse stato Capossela non so se l’avrei fatta. È impegnativa. C’è una riverenza particolare intorno a De André: da un lato la capisco, dall’altra no. È bello condividere ciò che amiamo”.

Pubblicherai un’antologia. È stato difficile scegliere i pezzi?

“Da una parte non è naturale fare un puzzle di pezzi diversi, dall’altra sì: è quello che facciamo ogni volta che prepariamo un tour. Avevo paura che fare un’antologia trasmettesse una scarsa unione fra i brani, ma non è stato così perché abbiamo lavorato anche sul remastering delle canzoni più vecchie. È chiaro che questo progetto è fatto soprattutto per le persone che non mi conoscono”.

Amadeus ti ha presentato come un “grande erede della scuola cantautorale italiana”. Ma i tuoi riferimenti, penso proprio a Battisti e De André, con il Festival fecero a pugni.

“Battisti ci andò”.

Sì, nel 1969 esordì come interprete in quella che fu la sua prima e unica apparizione in gara con la canzone “Un'avventura”. Ma poi trasformò il suo “non esserci” in una forma d’arte. De André disse proprio che non sopportava l’idea di gara.

“Non so se hai ascoltato una canzone recente di Dario Brunori, ‘Ode al cantautore’. Lì ci sono molte risposte. In Italia dagli anni 70 c’è stata una forte divisione fra alto e basso, politicizzato e non politicizzato. Lo schieramento politico mi interessa, ma per me non deve fare parte dell’arte in modo assoluto. A me interessa cazzeggiare e anche parlare di Dio: mi sembrano tutte cose importanti nella vita. Anche a me la gara non piace. Noi viviamo in un periodo storico in cui tutto è una gara, la gara permea le nostre esistenze. Sono onorato di andare a Sanremo, ma la contesa non mi interessa. Ma ti mentirei se ti dicessi che non guardo le quotazioni o chi viene dato per favorito. Perché si è dentro un turbine. È come quando partecipi a una corsa: magari non te ne frega nulla di arrivare fra i primi, ma se vi prendi parte vuoi comunque fare bene”.