Sanremo 2022, Amadeus sul caso Junior Cally-Highsnob: “Per me la canzone rimane in gara”

Per Amadeus il caso Junior Cally-Highsnob è già archiviato e disinnescato. “Ho ricevuto una nota con scritto che le accuse mosse verso Highsnob sono infondate e diffamatorie, come ribadito anche dalla sua etichetta Believe – spiega il conduttore e direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione del Festival – nella nota si sottolinea che il testo della canzone ‘Abbi cura di te’ è da attribuire unicamente al signor Michele Matera (Highsnob, ndr) e ai suoi autori. Così come riportato dal deposito Siae. Per me fa fede quello. Poi, se ci sono stati problemi fra di loro, quella è un’altra questione. Per me la canzone rimane in gara senza problemi”.

Il rapper romano Junior Cally, che nel 2020 partecipò alla manifestazione suscitando molte polemiche a causa di alcune sue vecchie canzoni dai testi controversi sulle donne, ieri ha pubblicato il brano “Caro Mike”. Si tratta di un vero e proprio dissing, che nel linguaggio rap significa “brano con degli insulti”, contro il suo ex amico e collega Highsnob. Quest’ultimo, in gara quest’anno sul palco dell’Ariston insieme all’artista marchigiana Hu con “Abbi cura di te”, viene accusato di presentare un pezzo di cui Cally rivendica la paternità. La canzone sarebbe figlia delle sessioni per la realizzazione di un disco congiunto fra i due rapper, che però non ha mai visto la luce.

“Ho il nostro brano sopra il cellulare, posso farti male, ma ne faccio a meno, oggi ti salvo merda che non sono infame, potrei pubblicarlo e metterti su un treno”, questo uno dei passaggi del pesante dissing di Junior Cally, con la produzione di Dr.Wesh, contro l’artista ligure. Ma come spiegato da Amadeus, quello che fa fede, è il deposito Siae.