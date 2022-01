Junior Cally vs Highsnob: ecco che cosa sta succedendo

Nel 2019 Junior Cally e Mike Highsnob inscenarono un litigio per far riflettere su quanto la scena rap fosse stata inquinata a causa delle diatribe sui social e allo stesso tempo per lanciare “Wannabe Vol. 2”, secondo capitolo di una saga fortunata che ha visto collaborare il rapper romano, che ai tempi indossava una maschera antigas, con il collega spezzino. Una trovata interessante, una disputa volutamente fake che fece parlare e discutere: ai tempi i due rapper erano molto legati, come dimostra una loro foto insieme in piazza Duomo a Milano circondati da mille persone chiamate a raccolta, nello stesso anno, per il lancio del singolo prodotto da Andry The Hitmaker. Molti fan reclamavano un joint album, un disco insieme: i due hanno provato a realizzarlo, ma il progetto non è andato a buon fine e le strade si sono separate.

A distanza di qualche anno, ora però è tutto diverso. L’amicizia si è sgretolata e dalle ferite di quella collaborazione sgorga veleno: il brano “Caro Mike”, pubblicato da Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, è un vero e proprio dissing: Highsnob, quest’anno in gara sul palco dell’Ariston insieme a Hu con “Abbi cura di te”, viene accusato di portare a Sanremo un pezzo di cui Cally rivendica la paternità. Il brano sarebbe figlio delle sessioni per la realizzazione di quel disco congiunto che non ha mai visto la luce. “Ho il nostro brano sopra il cellulare, posso farti male, ma ne faccio a meno, oggi ti salvo merda che non sono infame, potrei pubblicarlo e metterti su un treno”, questo uno dei passaggi del dissing, con la produzione di Dr.Wesh.

Proprio nella Città dei Fiori, nel 2020, la partecipazione dell’allora non più mascherato Junior Cally con il brano “No grazie”, accese una tempesta mediatica: non il pezzo in gara, ma alcune canzoni come “Strega”, scritte durante il suo percorso antecedente al Festival, vennero ritenute violente nei confronti delle donne. In un passaggio del brano-sfogo contro Highsnob, si ricorda anche questo evento, estremizzandone la visione: “A Sanremo 2020, Junior Cally, il mio nome ha fatto più rumore della canzone del vincitore”. In quell’anno trionfò Diodato con “Fai rumore”. Da un Sanremo all’altro, il dissing parte dalla canzone di Highsnob, in gara insieme a Hu: “Con che coraggio hai portato a Sanremo, frate, un brano scritto da me… sei un poveraccio, è giusto che sappiate signore e signori che quel brano è pure mio e non ha pagato i produttori… ti ho prestato diecimila euro e indietro ho visto nada”.

Queste le prime barre sputate fuori da Junior Cally contro Highsnob. Il rapper romano non è nuovo a iniziative mediatiche pensate e calibrate per portarsi i riflettori addosso. Nell’agosto dello scorso anno, dopo aver annunciato un nuovo disco, disse: "Questo album non mi rappresenta più", presentando un video molto curato e di certo non improvvisato, in cui buttava letteralmente in mare una copia del cd già stampato. A luglio del 2021, poco prima della decisione di non far uscire più il progetto, annunciò di essere in rehab per curare le dipendenze da alcol e sesso. Il brano “Caro Mike”, della durata di poco più di tre minuti e mezzo, fra attacchi personali e megalomania da rapper, prosegue rievocando anche “Wannabe vol.3”, terzo capitolo della saga “Wannabe” uscito nel 2020, dove a Highsnob e Junior Cally per l’occasione si unì anche il rapper napoletano Enzo Dong. “Chissà se Enzo lo sa delle royalties che ci hai rubato con Wannabe… vergognati, hai tradito il sottoscritto, ti pagavo anche l’affitto, testa alta resto dritto”. Non mancano riferimenti a uno storico dissing della scena hip hop italiana, quello fra Vacca e Fabri Fibra: “Caro Mike sei come le arrampicatrici, aggiungerò il tuo nome sulla lista dei nemici… in confronto Fibra e Vacca sono migliori amici”.

Il tutto scorre verso la fine tirando in mezzo anche i contratti con le major, rievocando il disco che i due avrebbero dovuto scrivere insieme e il vecchio rapporto fra Highsnob e Fedez: “Mentre firmavi il primo contratto io pubblicavo ‘Magicabula’, ricordo ancora quanto ero felice, ma per te lo ero di più… dillo però perché è saltato il disco, perché fra i due eri il più debole…hai firmato Sony, sì, grazie a me e grazie a me poi hai firmato F&P quando eri in depre per la tua ex… ciao Michele come stai? Spero bene e più passa il tempo e più do ragione a Fedez”. Il rapper spezzino, che con il conterraneo Samuel Heron a inizio carriera formava il duo Bushwaka, era sotto contratto con Newtopia, la società di Fedez e J-Ax, ma il rapporto divenne turbolento e ci furono strascichi in tribunale.