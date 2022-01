Siete sicuri di conoscere il vero significato di AC/DC?

Nel 1973 Malcolm e Angus Young formarono gli AC/DC, gruppo destinato a diventare una delle rock band di maggiore successo di sempre, anche se i loro genitori riponevano poca fiducia in questa loro iniziativa. Il motivo principale per cui i signori Young avevano poca fiducia nei loro figli era che assolutamente non credevano fossero in grado di sopportarsi a lungo lavorando insieme.



La prima formazione della band era composta da Angus Young (chitarra solista), Malcolm Young (chitarra ritmica), Larry Van Kriedt (basso), Dave Evans (voce) e Colin Burgess (batteria).

Gli AC/DC nella loro storia hanno avuto diversi cambi di formazione a causa di problemi personali e differenze creative tra i membri della band, ma i due fratelli, al contrario di quanto preconizzato dai loro genitori, sono rimasti insieme fino a quando la demenza di Malcolm non lo ha costretto al ritiro dalla scena musicale nel 2014.

Come per ogni band di una certa fama anche per gli AC/DC sono sorte nel tempo diverse teorie riguardo l'origine del loro nome. Il significato del nome è stato spiegato più volte sia da Angus che da Malcolm. Quando erano alla ricerca di un nome per la loro formazione videro questa sigla sulla macchina da cucire della sorella: AC/DC, che sta per Alternating Current/Direct Current. Ai due parve un nome perfetto per rappresentare la potenza e l'energia della loro musica.



Questa spiegazione ad alcuni è parsa troppo semplice e quindi si sono sviluppate alcune teorie alternative. Una di queste, sostenuta dai soliti teorici della cospirazione, prese piede dopo che un serial killer di nome Richard Ramirez terrorizzò Los Angeles nel 1985. L'uomo, che era conosciuto come "Night Stalker", aggredì sessualmente undici persone e ne uccise almeno tredici. Un suo amico raccontò come fosse un grande fan degli AC/DC e qualcuno disse che forse aveva preso ispirazione per le sue nefandezze dal testo di "Night prowler", brano presente nel sesto album della band australiana uscito nel 1979 “Highway to hell”.

Quindi venne ipotizzato che AC/DC fosse l'abbreviazione di 'Anti-Christ Devil's Child' e che i membri della band fossero satanisti che usando la loro musica volessero trovare dei seguaci. Angus Young negò fermamente questo genere di interpretazione. Non solo satanismo, ma anche il sesso venne tirato in ballo per spiegare il vero significato del nome della band. Infatti Alternating Current/Direct Current è usato come termine gergale per le persone bisessuali che non si fanno problemi ad avere rapporti sia con gli uomini che con le donne.A scoprire questo modo di dire fu Malcolm Young, gli venne riferito da un tassista che gli chiese se non fossero per caso gay o bisessuali. Si dice che Malcolm, una volta scoperta questa definizione, ne rimase molto impressionato facendosi addirittura sfiorare dal pensiero di cambiare il nome della band.