Adele: cosa c'è davvero dietro al rinvio del tour?

A poche ore dal debutto della sua residency a Las Vegas, lo scorso giovedì Adele ha spiazzato i fan annunciando il rinvio della serie di concerti che avrebbero segnato il ritorno della diva pop britannica in concerto dopo il lungo stop tra "25" e il nuovo album "30".

La voce di "Someone like you", comunicando la notizia ai fan, ha spiegato di essere stata costretta a rinviare i concerti in programma al Caesars Palace di Las Vegas a causa di problemi dovuti alla pandemia da Covid-19, che non avrebbero permesso alla crew - molti membri sarebbero peraltro stati contagiati dal virus - di allestire per tempo lo spettacolo. Ora, però, sulle presunte ragioni che avrebbero spinto Adele a rinviare i concerti emergono altre teorie.

Secondo quanto riferito da Page Six il vero motivo del rinvio della residency a Las Vegas non avrebbe a che fare con i ritardi della produzione, ma con le turbolenze che starebbe attraversando la relazione di Adele con l'agente sportivo Rich Paul. Page Six ha raccolto le dichiarazioni di una fonte, che ha preferito restare anonima, che sostiene di aver assistito a scene di isteria durante le prove, con Adele in lacrime al telefono insieme al compagno Rich Paul:

Adele ha pianto in continuazione e nell'ultimo mese non è riuscita a completare neppure una prova. Era sempre al telefono con Rich, tra singhiozzi e lacrime.

Secondo quanto riferito da Page Six, subito dopo aver comunicato ai fan la decisione di rinviare i concerti Adele avrebbe preso un jet privato e sarebbe volata a Los Angeles per raggiungere direttamente Rich Paul a casa sua.

Per il tabloid britannico The Sun, invece, i motivi del rinvio avrebbero a che fare con uno scontro tra Adele e una delle menti creative coinvolte nella realizzazione degli show, la designer Esmeralda Devlin, che si è occupata di disegnare il palco (ha lavorato con, tra gli altri, Beyoncé, Rolling Stones e Kanye West). Adele non avrebbe condiviso alcune scelte della designer, a partire da quella di allestire una sorta di piscina all'interno della quale, fluttuando sull'acqua grazie ad alcuni espedienti, la popstar avrebbe aperto lo show sulle note di "Skyfall".