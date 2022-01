Eric Clapton risponde alle critiche dopo aver detto che i vaccinati sono vittime di ipnosi di massa

"Non me ne frega niente di essere frainteso": così Eric Clapton risponde alle critiche ricevute dopo le sue posizioni critiche sulla gestione della pandemia da Covid-19 da parte delle autorità britanniche e sui vaccini. Il leggendario chitarrista ha detto che le polemiche suscitate dalle sue uscite non lo hanno scalfito affatto. E, soprattutto, non gli hanno fatto assolutamente cambiare idea su pandemia e vaccini.

In un'intervista concessa a Real Music Observer, il 76enne musicista ha spiegato, dopo aver detto che i vaccinati sono vittime di "ipnosi di massa":