Sanremo 2022, i Meduza, ospiti con Hozier ("Take me to church")

Li avevano presentati come "I Maneskin della dance": alla prima serata del Festival 2022, oltre alla band romana, questa sera c'erano i Meduza, e con loro c'era una vecchia conoscenza: Hozier, cantautore irlandese noto per "Take me to church" (già ospite in passato a Sanremo).

I Meduza sono un trio EDM italiano composto da Simon de Jano, Luca De Gregorio e Mattia Vitale: si sono formati nel 2019, hanno esordito l’1 febbraio dello stesso anno con il singolo “Piece of your heart” in collaborazione con Goodboys: la canzone ha superato i 1.6 milioni di ascolti su Spotify nelle prime ventiquattro ore dalla pubblicazione e ha raggiunto le posizioni più alte di diverse classifiche internazionali come la UK Single Chart. I producers hanno fatto seguito diversi remix di “Piece of your heart”, firmati da altri artisti come, tra gli altri Weiss, Alok e James Hype. La canzone è arrivata a guadagnarsi una nomination ai Grammy Awards 2020 nella categoria “Best Dance Recording” con la loro “Piece of your heart”.

Qualche mese dopo l’uscita del loro primo singolo, i Meduza hanno presentato alcuni remix di brani di altri artisti come, per esempio, “Using” di Ritual con Emily Warren e l’8 giugno del 2019 hanno partecipato all’evento dell’emittente radiofonica britannica Radio Capital al Wembley Stadium di Londra che, tra gli altri, ha visto esibirsi Mark Ronson, i 5 Seconds Of Summer, Ellie Goulding, i Maroon 5 e Calvin Harris.

Nel corso del 2019 i Meduza hanno girato mezzo mondo, esibendosi a Londra, a Berlino e in diverse città degli Stati Uniti e del Brasile oltre che in Australia, per poi pubblicare “Lose control” con Becky Hill e Goodboys. A gennaio 2020 il trio EDM è, invece, tra i vincitori del Music Moves Europe Talent Awards 2020, contest ideato dall’Unione Europea per promuovere la musica pop e contemporanea. Il 5 giugno 2020 esce il remix di “Discopolis 2.0” di Lifelike & Kris Menace, firmato dai tre producer italiani che avrebbero dovuto calcare il palco dell'edizione 2020 del Tomorrowland, festival che a causa dell’emergenza Coronavirus è annullato.

Nel 2021 collaborano con Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di Bad Habits, presentato nel djset all’Echostage di Washington DC; vengono stati invitati come ospiti al The Ellen DeGeneres Show.

A dicembre hanno pubblicato "Tell it to my heart", un nuovo singolo con Hozier, il cantautore irlandese di "Take me to church", hit internazionale del 2015. Hozier nel luglio del 2015 ha pubblicato l'Ep "Live in America", seguito poi nel 2018 da "Nina cried power" e nel 2019 dall'album "Wasteland, baby!"