European Vampire, il debutto sulla lunga distanza

Il duo formato dal musicista e modello Lorenzo Sutto e dal produttore Mark Ceiling, dopo aver pubblicato il singolo di debutto "Tom Ford" e altri quattro singoli nel giro di due anni “French Touch”, “Lancia Delta Integrale”, “Cheapest Form Of Lust” e infine “BCBG”

ha messo in circolazione l'album "Forever speeding through darkness", prodotto da Riccardo Marsili Feliciangeli, laureato al conservatorio in musica elettronica.

Questa la tracklist:

MIGHTSEE

UNFOLDS

TPND

LANCIA DELTA INTEGRALE

FRENCH TOUCH

TOM FORD

BCBG

MENTALITY

PARIS BIPOLAR

POSTCARD

CHEAPEST FORM OF LUST

FOREVER SPEEDING THROUGH DARKNESS