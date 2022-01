La figlia di Kurt Cobain: "Piango ogni volta che ascolto 'Dumb'"

Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, è nata il 18 agosto 1992 a Los Angeles, prende il nome da una delle donne punk preferite da Kurt, Frances McKee della band scozzese The Vaselines.

La sua ecografia modificata venne stampata sulla copertina di "Lithium". Ha visto il padre per l’ultima volta il 1 aprile 1994 quando era ricoverato nella clinica di disintossicazione Exodus Recovery Center di Marina del Rey, una settimana prima del suo suicidio a Seattle. Frances Bean, che oggi fa la modella e l’artista visiva, ha più volte elencato le canzoni di Kurt che ama di più: "'Territorial Pissing' è grandiosa, e 'Dumb' mi fa piangere ogni volta che la ascolto. È una versione minimale della percezione che mio padre aveva di sé stesso: travolto dalle dipendenze, inadeguato a diventare la voce di una generazione".

"Dumb" venne pubblicata sul terzo album dei Nirvana, "In Utero". Kurt Cobain disse di averla scritta prima del successo di "Nevermind" come: "Una proiezione di se stesso", un significato che sua figlia ha colto perfettamente. Frances Bean ha anche spiegato perché secondo lei Kurt Cobain è ancora così famoso tanti anni dopo la sua scomparsa: "La nostra società è ossessionata dagli artisti morti. Ci piace trasformarli in eroi. Kurt poteva essere solo un altro tizio che ha abbandonato la propria famiglia nel peggior modo che si possa immaginare, ma non lo è".