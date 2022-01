Chi è iann dior, il rapper in classifica con "Let you"

Iann Dior è nato con il nome Michael Ian Olmo il 25 marzo 1999 ad Arecibo (Porto Rico) ed è cresciuto a Corpus Christi, in Texas. Ha iniziato ad interessarsi di musica all'età di 17 anni, lavorando sotto pseudonimi rapidamente abbandonati come Olmo e Lil Rock. I temi delle sue canzoni vertono sulle pene d'amore e sul sesso. Come Iann Dior si è messo in luce all'inizio del 2019 con la canzone "Cutthroat", prodotta da Nick Mira, già al lavoro con Juice WRLD e Lil Skies. Da lì, la firma con la TenThousand Projects, la stessa etichetta discografica di rapper come 6ix9ine e Trippie Redd.

Iann Dior ha iniziato a scrivere canzoni per esprimere il suo dolore emotivo e si è sorpreso per l'accoglienza positiva ricevuta dalle sue canzoni quando le ha pubblicate online. Da quegli inizi senza molte pretese, è rapidamente cresciuto il numero dei suoi fan che hanno apprezzato la sua vena emo-rap condita da venature pop.



Il suo primo mixtape, “Nothings Ever Good Enough”, è uscito nell'aprile 2019. Sempre nel 2019 ha pubblicato il singolo "Gone Girl" impreziosito dal cameo di Trippie Redd e "What Is Real". Entrambe le canzoni sono apparse nel debutto in studio di Dior, “Industry Plant” del novembre dello stesso anno. All'album hanno collaborato anche Phem e Travis Barker.

Nella prima metà del 2020 iann dior ha fatto uscire una serie di singoli, tra cui "Good Day" e "Prospect". A giugno 2020 ha pubblicato l'EP “I'm Gone” che ha raggiunto il numero 45 della classifica statunitense cui ha fatto seguito nel 2021 l'EP, “Still Here”. Dello stesso anno è il singolo "Circles", incluso nella colonna sonora della serie televisiva anime giapponese-americana 'Blade Runner: Black Lotus'. Poi, a novembre 2021, la pubblicazione di “Let You” che a gennaio 2022 è tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.