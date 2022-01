"Weird Al" Yankovic: in lavorazione un biopic con l’attore di ‘Harry Potter’

La vita e la carriera di "Weird Al" Yankovic sarà presto portata sul grande schermo, diventando il soggetto di un nuovo film sulla storia del comico-musicista americano. Il biopic, intitolato “Weird: The Al Yankovic Story” e annunciato dal servizio di streaming Roku, vedrà Daniel Radcliff, l’attore principale della saga cinematografica di “Harry Potter”, interpretare l’artista statunitense conosciuto come il genio delle parodie.

Il lungometraggio, le cui riprese - come riportato dal Guardian - dovrebbero iniziare a Los Angeles all'inizio del prossimo mese di febbraio, è scritto dallo stesso Yankovic insieme ad Eric Appel, impegnato anche come regista, e prodotto dalla compagnia di Will Ferrell e Adam Mckay, Funny Or Die.

“Quando il mio ultimo film ‘UHF’ è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan promettendo che avrei rilasciato un film importante ogni 33 anni. Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti”, ha dichiarato il 62enne comico-musicista, cinque volte vincitore ai Grammy Awards, i cui primi successi includevano “Eat it” (una parodia di “Beat it” di Michael Jackson), “Amish paradise” (rifacimento di “Gangsta's paradise” di Coolio) e “Like a surgeon” (“Like a virgin” di Madonna). L’artista ha aggiunto:

“Sono inoltre entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà nel film. Non ho alcun dubbio che questo sarà il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno”.

“Quando Weird Al per la prima volta mi ha fatto sedere contro la mia volontà e mi ha raccontato la storia della sua vita, non ci credevo, ma sapevo che dovevamo fare un film su questo“, ha dichiarato lo sceneggiatore e regista Eric Appel. Mentre Colin Davis, Head of Original Scripted Programming di Roku, ha spiegato: “Chiaramente non ci sono abbastanza film biografici su musicisti famosi, ed eravamo entusiasti di far luce su questa storia incredibilmente vera e non esagerata di Weird Al”.

Come riportato in una nota ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”, il biopic “Weird: The Al Yankovic Story” esplorerà “ogni aspetto della vita di Yankovic, dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come 'Eat it' e 'Like a surgeon' alle sue torride relazioni amorose con le celebrità e al famoso stile di vita depravato”. Il film, inoltre, “porterà il pubblico in un viaggio davvero incredibile attraverso la vita e la carriera di Yankovic, bambino prodigio diventato poi la più grande leggenda musicale di tutti i tempi".