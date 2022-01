Washington DC, arrestato Vic Mensa

Vic Mensa è stato arrestato all’aeroporto internazionale Dulles di Washington DC per possesso di stupefacenti: secondo quanto riferito da diverse testate americane, il rapper è stato fermato nella serata della scorso sabato, 15 gennaio, mentre stava facendo ritorno negli Stati Uniti dal Ghana, quando gli agenti doganali in servizio presso lo scalo, in seguito a una perquisizione, hanno trovato nei bagagli dell’artista un totale di 41 grammi di LSD, 124 grammi di capsule di psilocibina, 178 grammi di caramelle gommose alla psilocibina e sei grammi di funghi di psilocibina. Come riferisce CoS, Victor Kwesi Mensah - questo il nome all’anagrafe della voce di “Victory” - è stato tradotto presso la casa circondariale di Loudoun: al momento lo staff dell’artista non ha commentato ufficialmente l’accaduto, né ha specificato se sia stata stabilita una cauzione per la rimessa in libertà del cantante in attesa della prima udienza del processo che lo vedrà coinvolto.

Classe 1993, nato a Chicago da padre ghanese e madre americana, Mensa aveva appena visitato il paese d’origine del proprio genitore insieme all’amico e collega Chance the Rapper: la coppia, durante il viaggio, era stata ricevuta nientemeno che dal presidente del paese africano, Nana Akufo-Addo, dal 2017 a capo del governo di Accra.

Contrariamente ad altri esponenti di spicco del panorama hip hop, Mensa non si è mai segnalato alle cronache per intemperanze o problemi con la giustizia. Al contrario, l’unica polemica di alto profilo che l’ha visto protagonista nel corso della sua carriera riguarda un dissing nei confronti dello scomparso XXXTentacion, preso di mira nel corso di un freestyle ai BET Hip Hop Awards del 2018 a causa delle accuse di violenza sulle donne. “Lo spezzone è stato registrato settimane fa, non immaginavo che tra i pubblico ci sarebbe stata una madre in lutto pronta a onorare la memoria del figlio”, spiegò Mensa, scusandosi per l’accaduto ma tenendo la posizione: “Non era mia intenzione mancarle di rispetto, le porgo le mie più sentite condoglianze per la sua perdita a causa di una violenza perpetrata per mezzo delle armi. Tuttavia rigetto con veemenza la tendenza dell'hip hop a sostenere chi abusa [delle donne]: non mi tratterrò mai dal parlarne. Non me ne frega un cazzo di attirare l'attenzione: mi interessa portare consapevolezza e ritenere le persone responsabili delle proprie azioni”.

Mensa ha pubblicato quello che al momento è il suo primo e unico album di inediti in studio, “The Autobiography”, nel 2017: sotto contratto con la Roc Nation di Jay-Z, l’artista ha pubblicato sei EP tra il 2010 e il 2021, l’ultimo dei quali - “I Tape” - è stato lanciato sui mercati lo scorso 26 marzo. Nel gennaio del 2019 il rapper aver pubblicato una cover della hit dei Cranberries "Zombie" insieme ai 93PUNX, progetto di impronta punk fondato dal cantante al quale hanno collaborato personaggi di primo piano della scena rock americana come il batterista dei Blink-182 Travis Barker e i Good Charlotte.