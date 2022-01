Carole King, su disco un concerto inedito del 1973

La Third Man Records di Jack White pubblicherà su disco un concerto, precedentemente inedito, di Carole King.

"Vault Package #51: Carole King - Home Again" documenta un'esibizione che la cantautrice tenne al Central Park di New York il 26 maggio del 1973, davanti a più di centomila persone (era fresca del successo clamoroso dell'album "Tapestry".

All'epoca, l'artista dichiarò al "New York Times":

"New York mi ha dato moltissimo - stimoli, idee, sensazioni, ispirazioni - e questo concerto è un piccolo modo di restituire alla città quel che ho avuto da essa".

Prodotto da Lou Adler, il doppio LP in vinile colorato è arricchito da fotografie scattate in occasione del concerto, da un DVD dell'esibizione a da un 45 giri in vinile con due canzoni della King (“Home Again” e “It’s Too Late") cantate da Lucy Dacus.



Carole King, 'Vault Package #51: Carole King - Home Again' Track Listing:

1. "Beautiful"

2. "Been To Canaan"

3. "Way Over Yonder"

4. "Smackwater Jack"

5. "Home Again"

6. "Sweet Seasons"

7. "It’s Too Late"

8. "Fantasy Beginning"

9. "You’ve Been Around Too Long"

10.

"Being At War With Each Other".

11. "That’s How Things Go Down"

12. "Haywood"

13. "A Quiet Place To Live"

14. "You Light Up My Life"

15. "Corazon"

16. "Believe In Humanity"

17. "Fantasy End"

18. "You’ve Got A Friend"