Addio a Jeanine Orrigo

A funerali avvenuti, i familiari informano della scomparsa di Jeanine Orrigo, a lungo attiva in Italia nell'ambiente professionale della musica.

Aveva iniziato la sua carriera professionale a Radio Montecarlo come programmatrice musicale. In seguito aveva lavorato all'emittente televisiva francese La Cinq. Nel 1986 era diventata Direttore Musicale delle emittenti radiofoniche italiane RMC e Radio 105. Era stata l'ideatrice del programma musicale "Night Express", andato in onda inizialmente su Raiuno e in seguito su Italia 1. Era stata quindi responsabile artistico di "Super", il programma di classifiche musicali andato in onda su Italia 1. Era stata infine Direttore Artistico e Marketing di Friends & Partners.

Alla sua famiglia e ai suoi amici le condoglianze di Rockol.

Anche se non ci eravamo più visti da parecchi anni, avevo notizie di Jeanine da amicizie comuni, e sapevo che non abitava più in Italia. L'ho sempre ricordata con affetto, avendola conosciuta a metà degli anni Ottanta: una persona allegra, spiritosa, appassionata, con quell'inconfondibile accento franscese - "sc", appunto - che la rendeva immediatamente riconoscibile al telefono. E' stata una figura importante dell'industria musicale italiana, e mi auguro che non venga dimenticata. (fz)