Peter Gabriel ricorda Desmond Tutu: ‘Era l’incarnazione del potere dell’amore’

Con un lungo intervento pubblicato sul proprio sito ufficiale Peter Gabriel ha ricordato Desmond Tutu, il già arcivescovo di Città del Capo, in Sudafrica, e figura apicale del movimento anti-apartheid scomparso lo scorso 26 dicembre all’età di 90 anni.

“E’ morto uno dei miei eroi”, ha esordito il cantante, compositore e performer, ex frontman dei Genesis: “Mi sento estremamente fortunato per averlo conosciuto e per aver passato del tempo con lui. Non sono religioso, ma questo arcivescovo, l'arcivescovo Desmond Tutu, è diventato per me un mentore tanto quanto chiunque abbia mai conosciuto. Ho avuto modo di conoscerlo attraverso la creazione di The Elders [ong nata nel 2007 su impulso dello stesso Gabriel e del patron di Virgin Richard Branson guidata da Nelson Mandela]: è stato il nostro primo presidente”.

“Quando Richard Branson e io abbiamo iniziato a discutere l'idea di un gruppo di anziani globali indipendenti con Nelson Mandela e Graca Machel, Mandela ha chiarito che avrebbe preso parte all’iniziativa e contribuito a lanciarla, ma che aveva bisogno di qualcun altro che lo guidasse. La persona a cui ha chiesto era il suo vecchio amico Tutu. Con Mandela, Tutu e poi Kofi Annan nell’organizzazione abbiamo gettato le basi per realizzare questo sogno. Molto in fretta abbiamo avuto a disposizione un gruppo davvero stimolante che aveva risposto all’appello di Mandela, e non avremmo potuto immaginare una posizione migliore lui. L'autorevolezza degli Anziani si basava sul valore del rispetto guadagnato vivendo vite straordinarie, ma come hanno fatto loro, che non avevano rinunciato a essere audaci, a sbattere la verità in faccia al potere come avevano fatto per tutta la vita, superando qualsiasi ostacolo. 'Se sei neutrale in situazioni di ingiustizia, hai scelto la parte dell'oppressore. Se un elefante ha il piede sulla coda di un topo e tu dici di essere neutrale, il topo non apprezzerà la tua neutralità'”.

“Tutu ha guidato tutti i nostri incontri con una visione chiara e un pungente senso dell'umorismo e, come ci ha ricordato Mary Robinson, la nostra attuale presidente, avrebbe apprezzato l'opportunità di pungolare gli ex presidenti e il segretario generale delle Nazioni Unite, quando sono arrivati ​​un paio di minuti di ritardo. Ogni volta che le persone soffrivano e la situazione sembrava disperata, Tutu sapevo dimostrare che si sarebbe mai arreso alla natura umana, e che si sarebbe spinto ben oltre ciò che ci si aspettava”, ha proseguito Gabriel: “La ‘voce dei senza voce’ è un cliché abusato, ma Tutu lo era davvero. Ogni volta che si provava ad aiutare qualcuno che era stato rifiutato da chiunque, sapevamo che ci sarebbe una persona che non si sarebbe mai tirata indietro, che non avrebbe mai avuto paura di parlare e parlare apertamente. Non era un santo ipocrita, era straordinariamente umano e disponibile e non gli importava di farti sapere quando era stanco, irritato o scontroso. Ma la sua risata sincera e gli occhi luccicanti gentili non erano mai lontani, era il maestro del perdono. Qualsiasi peccatore che abbia mostrato un vero cambiamento d’animo è stato accolto come un membro della famiglia tornato all’ovile. E’ stato capace di essere incredibilmente esplicito quando ha parlato per conto di quanti siano stati maltrattati o abusati, il che l’ha portato, in passato, a essere arrestato e interrogato. Ci sono stati così tante cause per le quali si è speso, come quando mostrava la sua accesa passione contro l'ingiustizia, tanto in Palestina quanto in Irlanda del Nord, Tibet, e persino sfidando la sua amica Aung San Suu Kyi per lo spaventoso trattamento riservato ai Rohingya in Myanmar. Qualsiasi paese che stesse abusando dei suoi cittadini o delle sue minoranze doveva aspettarsi la giusta ira dell'arcivescovo Tutu”.

“Non è mai stato cieco alla sofferenza, e il suo cuore sembrava abbastanza grande da contenere il mondo”, ha spiegato Gabriel: “Fin dall'inizio ci ha insegnato il concetto Zulu di Ubuntu, secondo il quale viveva: esisti in relazione agli altri, nel modo in cui ti rapporti e rispondi agli altri. Non c'era dubbio che il suo legame umano più importante fosse il suo matrimonio di 66 anni con la sua collega attivista e attivista Leah. Il calore e la generosità del loro amore sono stati un'ispirazione per tutti noi che abbiamo trascorso del tempo con loro”.

“In alcuni paesi africani, le persone che hanno relazioni omosessuali sono sempre più in pericolo”, ha concluso l’artista: “Tutu si è impegnato per i diritti della comunità LGBTQ. ‘Preferirei andare all'inferno che in un paradiso per omofobi. Se qualcuno ha la fortuna di trovare l'amore in questa vita dovrebbe avere il diritto di goderselo’. Era un instancabile difensore dei diritti umani, indipendentemente da chi lo metteva in conflitto. Quest'uomo era l'incarnazione del potere dell'amore e della risata, tutto racchiuso in uno straordinario essere umano. Che onore aver potuto trascorrere un po' di tempo con lui. Che maestro, che cuore, che uomo”.

Peter Gabriel è sempre stato molto sensibile alla causa della lotta all'apartheid: nel suo eponimo terzo album del 1980 l'artista inserì il brano "Biko", dedicato alla memoria di Stephen Biko, attivista sudafricano anti-segregazione morto in una prigione di Pretoria nel settembre del 1977.