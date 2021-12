Al Bano positivo al Covid-19

Al Bano non potrà prendere parte allo show di Capodanno organizzato al teatro Petruzzelli di Bari da Canale 5 perché risulto positivo al Covid-19: a farlo sapere è stato lo stesso artista pugliese con un video postato sul proprio canale Instagram ufficiale.

“Il virus, il maledetto virus, mi ha colpito. Mi ha colpito al punto tale da non permettermi di fare quello che avevo in programma di fare, l’ultima notte dell’anno da Bari con Federica Panicucci e tanti miei amici”, ha spiegato l’artista: “Devo combatterlo, devo fare a braccio di ferro con questo maledetto invisibile, ma che colpisce. Lo chiamo il nemico più importante, più squallido… Rappresenta il nemico della terza guerra mondiale, perché di questo si tratta. Che dire? Finirà: tutto passa. Io ho già preparato il funerale: la bara l’ho comprata. Ho messo ‘Coronavirus’: ho messo la data di nascita, e aspetto solo di metterci la benedetta data di morte. Intanto mettiamoci un po’ di ironia, un po’ di forza: non piangiamoci addosso… E ai signori no-vax: state attenti, perché questo [virus] colpisce tutti, anche i no-vax, e questa è una grande e amara verità”.

Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Al Bano - pur risultando positivo - è asintomatico e in buone condizioni di salute: a svelare la sua positività è stato un tampone previsto dal protocollo anti-Covid adottato dalla produzione del programma.