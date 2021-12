Ringo Starr, un libro di fotografie "commentate"

Si intitola "Lifted", ed è un "coffee table book" - un libro fotografico di grande formato - realizzato da Ringo Starr che ripercorre i suoi anni con i Beatles, e sarà venduto a beneficio della Lotus Foundation.

Ecco come lo racconta il batterista:

"Non è il libro di uno storico dei Beatles. E' il libro di un Beatle - e ormai siamo rimasti solo in due a poterlo fare. Raccoglie un sacco di fotografie. Non le ho tenute da parte tutte io; la maggior parte di queste fantastiche immagini mi sono arrivate negli ultimi anni, o direttamente o online - e in qualche modo mi hanno aiutato a ripercorrere la mia vita con i Beatles guardandola con occhi nuovi. Molte di queste foto le ho viste sul mio computer o sul mio telefono e le ho 'prelevate' e raccolte perché mi hanno suscitato ricordi fantastici - per me erano inedite o quasi, o le avevo dimenticate. Negli ultimi anni le ho raccolte e riordinate, poi ho aggiunto qualche fotografia del mio archivio personale, e ho scritto i miei commenti e i miei ricordi sui Beatles e su tutto quello che hanno attraversato nelle loro vite insieme. E tutto questo per una buona causa benefica".

Continua Ringo:

"Quando qualcuno mi fa domande sulla storia dei Beatles, di solito rispondo 'chiedete a Paul', perché lui si ricorda tutto, o almeno sembra che si ricordi tutto. Il libro testimonia, ai miei occhi, l'amicizia e l'affetto che ci hanno legati negli anni. Mi ha aiutato a ralizzarlo uno scrittore che conosco da tempo, David Wild, ed è stata un'attività che mi ha aiutato a far passare il tempo nel lockdown, risollevandomi lo spirito e riportandomi indietro nel tempo a un periodo meraviglioso".

"Lifted - Images and Memories In My Life with the Beatles From Across The Universe" uscirà in due edizioni: una rilegata in cofanetto, in vendita a 59 dollari, e un'edizione limitata di 500 esemplari firmati da Ringo Starr, in vendita a 495 dollari.

Qui il link per l'acquisto.