I Motorhead festeggiano il compleanno del compianto Lemmy con una sorpresa

Il 24 dicembre del 1945 nasce a Stoke-on-Trent, UK, Ian Fraser Kilmister detto Lemmy, leader dei Motorhead. Si è spento il 28 dicembre 2015. Un'icona senza tempo. La sua band ha deciso di fare un regalo ai fan e sui social ha scritto: "Per festeggiare il compleanno di Lemmy siamo molto lieti di condividere con voi il prossimo capitolo della serie The Löst Tapes. Questo concerto inedito di Norwich UEA è stato registrato durante il tour 'Snake Bite Love' nel 1998. Alza il volume dell'ospedale e fai un brindisi! Ascolta al link in bio!". La registrazione si può trovare cliccando sul link del profilo Instagram del gruppo. "Snake Bite Love" è il quattordicesimo album dei Motörhead, uscito proprio nel 1998.