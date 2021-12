Aneddoti, curiosità, retroscena. E - soprattutto - materiale inedito. Mina e Celentano tornano in tv, non fisicamente ma attraverso alcuni contributi video, per uno speciale che andrà in onda oggi in seconda serata su Rai1 (a partire dalle 23.45). Intitolato semplicemente "Minacelentano", trasmesso a meno di un mese dall'uscita del cofanetto "The complete recordings", lo speciale ripercorre la storia del sodalizio della Tigre di Cremona con Il Molleggiato, per l'album del 1998, diventato un vero classico della musica italiana, e per "Le migliori", quello che nel 2016 vide i due tornare a collaborare.

Lo speciale è condotto da Pino Strabioli e vede la partecipazione di Massimiliano Pani, musicista, arrangiatore e produttore, figlio di Mina e da anni suo portavoce. Sarà proprio Pani a condurre il pubblico dietro le quinte del sodalizio, nella storica Sala M di via Asiago. Dal successo storico di “Acqua e sale” fino a “Niente è andato perso”, l’ultimo singolo uscito il 26 novembre scorso. Interverrà in video anche Claudia Mori. Tra i contributi anche quello Celso Valli, che ha collaborato al disco “Le migliori”, Vincenzo Mollica e del regista Ferzan Ozpetek. La regia di Graziano Paiella.