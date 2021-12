Dopo oltre venti anni Anthony Kiedis ritrova Dave Navarro su un palco e suonano Lou Reed

Per circa cinque anni, Dave Navarro è stato il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Il musicista californiano si unì alla band di Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith nel 1993, per sostituire John Frusciante in una delle sue uscite dal gruppo, e terminò la sua collaborazione nel 1998, quando Frusciante pensò di tornare in formazione.

Con Navarro i Red Hot Chili Peppers pubblicarono un solo album, “One Hot Minute” nel 1995. La separazione dalla band fu alquanto controversa e ha comportato un sacco di problemi di droga. Ma è una storia ormai passata in cavalleria, del resto sono trascorsi oltre venti anni e le ferite hanno avuto tutto il tempo di rimarginarsi.

Ieri sera, una volta di più, è stato confermato che le vecchie ruggini si perdono ormai nel tempo che fu, così il frontman dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis è stato gradito ospite durante un concerto di beneficenza organizzato proprio da Dave Navarro. Era la prima volta, come riporta Stereogum, che Kiedis e Navarro non calcavano le assi di un palco insieme dal 1997.

Ieri sera, lo show è andato in scena al Fonda Theatre di Los Angeles e Anthony Kiedis ha raggiunto Navarro sul palco per una cover di "Walk On The Wild Side", il classico di Lou Reed.

Qui invece il frontman degli Slipknot Corey Taylor alle prese "I'm so Free", sempre di Lou Reed.