Il messaggio di Natale di Kate Bush

La solitamente molto riservata Kate Bush ha pubblicato uno scritto sul suo sito web dove riflette, in primis, sulla pandemia e sul nostro "futuro confuso e incerto". Nel post, intitolato "Un messaggio di Natale", ha anche ringraziato lo staff del servizio sanitario nazionale britannico, sostenendo "gli aumenti di stipendio che giustamente meritano". Come suo costume la 63enne musicista britannica non manca inoltre di riportare tra i suoi pensieri anche che durante una passeggiata ha incontrato un uccellino chiamato Regolo comune "l'uccello più piccolo d'Europa, persino più piccolo di uno scricciolo".



Questo, per intero, il testo del messaggio di Natale di Kate Bush: “Dopo quasi due anni di Covid, qualcuno di noi è la stessa persona di prima? Ci ha lasciato tutti confusi e incerti sul futuro.

È stato un terribile momento di perdita per molte persone. Voglio mandare un grande grazie a tutte le persone in prima linea e nel servizio sanitario nazionale. Ho un enorme rispetto per tutte le infermiere e i medici che lavorano a pieno regime da quasi due anni. Queste persone premurose stanno mostrando atti di gentilezza davvero straordinari verso il prossimo. Speriamo che ottengano gli aumenti di stipendio che giustamente meritano. Vorrei ricordare qualcosa che è successo qualche settimana fa durante una passeggiata; fermandomi a guardare il panorama, ho notato qualcosa che si muoveva su un albero proprio accanto a me. Era un Goldcrest (in italiano Regolo comune, ndr), l'uccello più piccolo d'Europa, persino più piccolo di uno scricciolo. Sono rimasta ferma, sperando di non spaventarlo. La sua colorazione è bellissima: un occhio di pavone su ogni ala e una sorprendente striscia gialla sulla sua piccola testa. Questa splendida pallina di lanugine è volata via dopo una decina di minuti. Una volta ne avevo visto uno e molto brevemente. Ha dato un senso alla mia giornata. In questi tempi strani, spero davvero che possiate avere la possibilità di fermarvi un attimo e sentire la natura intorno a voi. Vi prego di essere prudenti. Vi auguro un sereno Natale sperando che il 2022 sia un anno più felice per tutti. Con amore, Kate”.