Brian May e il Covid: "Una battaglia all'interno del mio corpo"

Il chitarrista dei Queen Brian May sta raccontando sui social la sua lotta contro il Coronavirus. Nei giorni scorsi è risultato positivo: “Sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene”, ha aveva spiegato l’artista.

Ma nell'aggiornamento di oggi, 20 dicembre, sembra un po' meno ottimista rispetto a ieri.

Presumo che la battaglia all'interno del mio corpo sia ancora in corso. Mi sembra anche che la tosse secca e sibilante sia tornata oggi e c'è una irritazione sulle narici. Riesco ad addormentarmi, non tranquillamente, ma in un modo del tipo "Non riesco a tenere gli occhi aperti un altro secondo".

Poo continua

Mi sento solo un po' di merda e frustrato per non essere in grado di essere in giro in questo periodo dell'anno. Ma penso che lo stiamo provando tutti un po', giusto?

Per il bene di tutti quelli che vi circondano, mantienete le precauzioni - maschere, distanza sociale, buon senso - e andate a una riunione in uno spazio chiuso solo se siete davvero sicuri che ne valga la pena. Come diceva la mia cara mamma (per scherzo ma non troppo) - "Fai come dico - non come faccio!"