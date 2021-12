Brian May ha il Covid: "Sto bene, ma sono stati giorni orribili"

"Sì, il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica": con queste parole, pubblicate in un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, Brian May ha fatto sapere ai suoi fan di aver contratto il Covid. L'annuncio del 74enne leggendario chitarrista dei Queen ha preoccupato non poco i suoi fan, ma Brian May ha subito voluto tranquillizzarli, facendogli sapere di stare tutto sommato bene:

Sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. E vi racconterò tutto. Ora però vi dico di fare molta attenzione, lì fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente trasmissibile. Non lasciatevi rovinare il Natale.

Brian May vive a Londra. Solo nella giornata di ieri nel Regno Unito ci sono stati 89.074 nuovi contagi. La media settimanale di nuovi casi è di 72.569 test positivi.