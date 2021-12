Da Nick Cave ai Clash: una playlist con le più belle canzoni nelle serie tv

Racconta Nick Cave che, da quando la sua "Red right hand" è in "Peaky Blinders" ha raggiunto un nuovo pubblico. Tanto che c'è chi pensa che la canzone sia stata scritta appositamente per la serie che racconta le gesta della famiglia criminale di Birmingham ad inizio '900. Una serie che, grazie a quella musica, ha un fascino ancora più forte.

Non è l'unico caso di (ri)scoperta di una canzone o di un artista grazie ad una serie TV: si va Jeff Buckley e l'ennesima rinascita Hallelujah in “The O.C.” ai Beatles in “Mad Men” con "Tomorrow never knows", ai Clash in “Stranger Things” agli Who in “CSI,” da Bella ciao in “La casa di carta” a Nada in “The Young Pope”, da “Twin Peaks” a Nick Cave in “Peaky Blinders” fino a “Gomorra”.

A partire da "La canzone nelle serie TV, libro scritto dal nostro caporedattore Gianni Sibilla con Daniela Cardini, abbiamo raccolto alcuni di questi video, e una playlist con tutte le canzoni citate nel volume, oltre 80, che raccontano come le serie tv abbiano trovato nella canzoni pop e rock un formidabile strumento di racconto, capace di potenziare una storia e rendere memorabili i personaggi, e come l’industria musicale abbia trovato nelle serie tv una vetrina prestigiosa, capace di far riscoprire artisti e lanciare nuovi nomi.

Nick Cave e Peaky Blinders

Phil Collins in Miami Vice

Iggy Pop in "Romanzo criminale"

Jeff Buckley in "The O.C."

I Clash in "Stranger things"

La playlist de "La canzone nelle serie TV"