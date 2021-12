Bruce Springsteen è tornato sul palco, a New York

Non è stata la solita apparizione di Bruce Springsteen. Sappiamo che al Boss non dispiace apparire in concerti di beneficenza, o in occasioni speciali, quasi sempre chitarra e voce. No, questa volta il Boss ha fatto un set elettrico, 4 canzoni e che canzoni: "Darkness on the Edge of Town”, ”The Promised Land”, “Glory Days” e “Pink Cadillac”. Solo che ad accompagnarlo non c'era la E Street Band, ma i Dukes di Steve Earle.

Il luogo e l'occasione era un concerto organizzato dal collega a favore della Keswell School, il 7° "John Henry's Friends Benefit" al Town Hall di New York, assieme a Roseanne Cash, Willie Nile e i Mastersons. Ecco il video del set,

Springsteen è poi tornato sul palco a fine show per un'esecuzione corale di "Teach your children", classico di Crosby, Stills, Nash & Young.