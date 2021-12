È in circolazione il video di "Forever and Ever With You", il primo singolo del tenore pop-lirico veneziano Luca Minnelli, che ha avuto l'opportunità di avere con lui per la canzone il fondatore dei Queen, Brian May, e la cantante inglese Kerry Ellis, abituale collaboratrice del chitarrista.

Il video è stato diretto dal duo Laccio e Shake, direttori artistici di X Factor.

"Forever and Ever With You" è stata co-prodotta dal direttore d'orchestra Diego Basso e dallo stesso Brian May, che in questo video, insieme a Kerry Ellis e a Luca Minnelli, racconta come è nata la collaborazione.