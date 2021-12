Luca Carocci, è uscito il nuovo disco di inediti

"Serenata per chi è nervoso" è il titolo del nuovo disco di inediti di Luca Carocci, in uscita per l’etichetta FioriRari.

Anticipato a giugno dal singolo e video “Ogni volta che dormo da sveglio”, “Serenata per chi è nervoso” è il terzo album firmato da Luca Carocci, da lui interamente prodotto, in cui sono presenti le voci di Ilaria Graziano, Alessandro Pieravanti e che vede la partecipazione di Roberto Angelini, José Ramon Caraballo Armas, Andrea Ruggiero.

Il nuovo disco arriva dopo il precedente lavoro “Missili e Somari” (2016) che aveva visto la produzione esecutiva di Pietro Sermonti e artistica di Filippo Gatti, oltre alla presenza di ospiti quali Roberto Angelini, Margherita Vicario, Fabio Rondanini, Francesco Forni, Bianco.

Luca Carocci è autore, musicista, produttore e compositore – tra le ultime colonne sonore da lui realizzate figurano le musiche originali del film “Va bene così” (2021) di Francesco Marioni.

TRACKLIST “SERENATA PER CHI È NERVOSO"

01 Tu mi ricordi l’estate

02 Aspetterò febbraio

03 L’insuccesso mi ha dato alla testa

04 La parte di me

05 Il segno del costume

06 Ogni volta che dormo da sveglio

07 Roma/Milano

08 Serenata per chi è nervoso