Billie Eilish ha condotto una puntata del Saturday Night Live

Billie Eilish è stata la conduttrice e l’ospite musicale della puntata del Saturday Night Live trasmessa la sera dello scorso 11 dicembre. La popstar, oltre a eseguire dal vivo due canzoni estratte dal suo ultimo album, “Happier than ever”, accompagnata dal fratello Finneas alla chitarra, è stata protagonista di una serie di siparietti comici e sketch natalizi.

Le canzoni interpretate live dalla giovane cantautrice californiana per il finale di stagione del programma di punta della tv americana, sono state la title track del secondo disco della voce di “Bad guy” e “Male fantasy”.

In un momento del recente appuntamento con il Saturday Night Live, Billie Eilish ha anche eseguito in trio con Kate McKinnon e Ego Nwodim un brano a tema natalizio in cui viene raccontato di uno strano incontro con Babbo Natale.

Qualche giorno fa è stata data notizia che Billie Eilish ha già iniziato a lavorare al suo nuovo disco, il terzo dopo l'esordio con "When we all fall asleep, where do we go?" del 2019 e il secondo album "Happier than ever", uscito quest'anno.

Ad affiancare la giovane popstar californiana nella scrittura e nella produzione delle canzoni che andranno a comporre il nuovo lavoro in studio della voce di "Bad guy" c'è di nuovo suo fratello Finneas. "Abbiamo fatto qualche festival, ma Billie non ha ancora fatto concerti suoi e non vediamo l’ora di portare in giro quest’album. Se anche l’avremo finito per febbraio, ne rimanderemo l’uscita. Mi piace l’idea di far respirare i progetti. Non voglio diciamo così pestare i piedi a quest’album. Se lo facessimo, lo sminuiremmo", ha raccontato il fratello della cantante.